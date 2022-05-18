  "Вошли и начали отрывать куски души, нашего мира, нашей жизни". Танкович рассказал, что российские оккупанты украли из его дома в Буче

Танкович: Вопрос не в материальных ценностях. Все это наживное Фото: tankovichd / Instagram

"Мой дом по сравнению с теми людьми, кто действительно пострадал, особо не пострадал – поразбивали окна, размародерили. Где-то сейчас в Уфе или Оренбурге кто-то слушает музыку на нашей колонке, фотографирует нашим фотоаппаратом. Но это все мелочи по сравнению с тем, что я видел в той же Буче, Ирпене, Гостомеле. Нам повезло", – сказал Танкович.

Танкович добавил, что дело не в стоимости украденных российскими оккупантами вещей, а в том, что эти вещи были частью прежней жизни.

"Вопрос не в материальных ценностях. Все это наживное. Вопрос в том, что они вошли и начали отрывать куски души, нашего мира, нашей жизни", – подытожил он.

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Видео: Україна 24 / YouTube

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