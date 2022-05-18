  "Вошли и начали отрывать куски души, нашего мира, нашей жизни". Танкович рассказал, что российские оккупанты украли из его дома в Буче

"Мой дом по сравнению с теми людьми, кто действительно пострадал, особо не пострадал – поразбивали окна, размародерили. Где-то сейчас в Уфе или Оренбурге кто-то слушает музыку на нашей колонке, фотографирует нашим фотоаппаратом. Но это все мелочи по сравнению с тем, что я видел в той же Буче, Ирпене, Гостомеле. Нам повезло", – сказал Танкович.
Танкович добавил, что дело не в стоимости украденных российскими оккупантами вещей, а в том, что эти вещи были частью прежней жизни.
"Вопрос не в материальных ценностях. Все это наживное. Вопрос в том, что они вошли и начали отрывать куски души, нашего мира, нашей жизни", – подытожил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Буча находится в 30 км к северо-западу от Киева. До февраля 2022 года тут проживали более 50 тыс. человек. Российские войска захватили город в первые дни полномасштабного вторжения в Украину и удерживали его почти месяц.
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.
23 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что на территории города заканчивается сбор и эксгумация тел погибших и умерших во время российской оккупации. "Цифра, которую имеем на сегодняшний день, – 412. Но ее еще будут уточнять", – сказал мэр и добавил, что каждый третий погибший в Киевской области – житель Бучи.
Танкович в первые дни войны отвез жену и дочь в Варшаву (Польша), а сам вернулся в Бучу в середине мая, чтобы привести дом в порядок.