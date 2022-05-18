Бульвар Шоубиз
 
18 мая, 2022
 
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"Его разум растворялся в теориях заговоров". Роднянский в США снимет сериал о том, что на самом деле происходит за стенами путинского Кремля

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Съемками сериала о Путине и его окружении будет заниматься студия Роднянского в США
Съемками сериала о Путине и его окружении будет заниматься студия Роднянского в США
Фото: ЕРА

Российско-украинский продюсер, основатель украинского канала "1+1", двукратный номинант на премию "Оскар" Александр Роднянский снимет сериал по мотивам книги российского журналиста Михаила Зыгаря "Вся кремлевская рать", написанной на основании интервью с людьми из ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина. Об этом 17 мая эксклюзивно сообщило издание Variety.

По словам Роднянского, сериал о путинском Кремле будет снят в стиле американского политического триллера "Карточный домик".

В публикации отмечается, что в сериале будет показано, как "скромный бывший офицер КГБ стал одним из самых страшных политиков в мире", а также "что происходит за стенами Кремля". Роднянский заявил, что покажет, как действует Путин и его ближайшее окружение", а также представит "своевременный взгляд на события, которые повлияли на приход российского президента к власти и предвещали вторжение России в Украину 24 февраля".

В комментарии изданию Роднянский отметил, что зрители увидят в сериале "эволюцию мышления Путина, разум которого растворялся в теориях заговоров". 

Съемками нового проекта Роднянского будет заниматься созданная им в Лос-Анджелесе студия AR Content. Название сериала, а также имена сценариста, режиссера и актеров пока не разглашаются. 

Контекст:

7 мая 2000 года Путин впервые был избран на должность президента России. С тех пор он остается неизменным главой РФ, за исключением периода с 2008-го по 2012 год, когда президентом России был Дмитрий Медведев, а Путин пребывал на посту председателя правительства РФ.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках в конституцию РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января. В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать должность главы государства более двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. 

10 марта 2020 года президент России заявил, что поддерживает внесение в конституцию РФ изменений, которые бы обнулили количество его президентских сроков.

5  апреля 2021 года Путин подписал поправки в федеральный закон "О выборах президента Российской Федерации", позволяющие ему избираться еще дважды – в 2024-м и 2030 годах. Согласно обновленному закону, президент России может занимать свой пост не более двух сроков, однако сроки, в течение которых он являлся главой государства до принятия поправок в конституцию, не учитываются.

14 мая в интервью "ВBC News Україна" Роднянский заявил, что Путин готовился к нападению на Украину с того момента, как занял этот пост. Продюсер осудил российскую агрессию в первые дни войны и выехал из РФ. 

Теги: Владимир Путин, Кремль, КГБ, режиссер, Лос-Анджелес, Александр Роднянский, сериал, журналисты, Карточный домик, продюсер
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