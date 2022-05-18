"Его разум растворялся в теориях заговоров". Роднянский в США снимет сериал о том, что на самом деле происходит за стенами путинского Кремля

По словам Роднянского, сериал о путинском Кремле будет снят в стиле американского политического триллера "Карточный домик".
В публикации отмечается, что в сериале будет показано, как "скромный бывший офицер КГБ стал одним из самых страшных политиков в мире", а также "что происходит за стенами Кремля". Роднянский заявил, что покажет, как действует Путин и его ближайшее окружение", а также представит "своевременный взгляд на события, которые повлияли на приход российского президента к власти и предвещали вторжение России в Украину 24 февраля".
В комментарии изданию Роднянский отметил, что зрители увидят в сериале "эволюцию мышления Путина, разум которого растворялся в теориях заговоров".
Съемками нового проекта Роднянского будет заниматься созданная им в Лос-Анджелесе студия AR Content. Название сериала, а также имена сценариста, режиссера и актеров пока не разглашаются.
7 мая 2000 года Путин впервые был избран на должность президента России. С тех пор он остается неизменным главой РФ, за исключением периода с 2008-го по 2012 год, когда президентом России был Дмитрий Медведев, а Путин пребывал на посту председателя правительства РФ.
20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках в конституцию РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января. В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать должность главы государства более двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда.
10 марта 2020 года президент России заявил, что поддерживает внесение в конституцию РФ изменений, которые бы обнулили количество его президентских сроков.
5 апреля 2021 года Путин подписал поправки в федеральный закон "О выборах президента Российской Федерации", позволяющие ему избираться еще дважды – в 2024-м и 2030 годах. Согласно обновленному закону, президент России может занимать свой пост не более двух сроков, однако сроки, в течение которых он являлся главой государства до принятия поправок в конституцию, не учитываются.
14 мая в интервью "ВBC News Україна" Роднянский заявил, что Путин готовился к нападению на Украину с того момента, как занял этот пост. Продюсер осудил российскую агрессию в первые дни войны и выехал из РФ.