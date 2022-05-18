"Его разум растворялся в теориях заговоров". Роднянский в США снимет сериал о том, что на самом деле происходит за стенами путинского Кремля

Съемками сериала о Путине и его окружении будет заниматься студия Роднянского в США Фото: ЕРА

По словам Роднянского, сериал о путинском Кремле будет снят в стиле американского политического триллера "Карточный домик".

В публикации отмечается, что в сериале будет показано, как "скромный бывший офицер КГБ стал одним из самых страшных политиков в мире", а также "что происходит за стенами Кремля". Роднянский заявил, что покажет, как действует Путин и его ближайшее окружение", а также представит "своевременный взгляд на события, которые повлияли на приход российского президента к власти и предвещали вторжение России в Украину 24 февраля".

В комментарии изданию Роднянский отметил, что зрители увидят в сериале "эволюцию мышления Путина, разум которого растворялся в теориях заговоров".

Съемками нового проекта Роднянского будет заниматься созданная им в Лос-Анджелесе студия AR Content. Название сериала, а также имена сценариста, режиссера и актеров пока не разглашаются.