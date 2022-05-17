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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин планирует операции на Донбассе на уровне полковника или бригадного генерала – СМИ

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На Западе считают, что Путин лично участвует в принятии тактических решений на относительно низком тактическом уровне
На Западе считают, что Путин лично участвует в принятии тактических решений на относительно низком тактическом уровне
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин настолько лично вовлечен в войну в Украине, что принимает оперативные и тактические решения "на уровне полковника или бригадного генерала". Об этом написали 16 мая The Guardian и The Times со ссылкой на источники среди западных военных.

По словам источников изданий, президент России, в частности, участвовал в руководстве движением войск в рамках операции по форсированию Северского Донца, в ходе которой российские войска "потерпели кровавое поражение", пишет The Guardian 

Источники также утверждают, что Путин по-прежнему тесно сотрудничает с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым, несмотря на звучавшие в Украине заявления о том, что тот был отстранен.

"Мы считаем, что Путин и Герасимов участвуют в принятии тактических решений на уровне, который мы обычно ожидаем от полковника или бригадного генерала", – сказал военный источник.

В то же время The Guardian отмечает, что никаких дополнительных подробностей, подтверждающих это заявление, предоставлено не было, "хотя подразумевалось, что оценка личной причастности Путина основывалась на полученных разведданных".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией".

В начале апреля российских оккупантов выбили из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и на юге.

5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщал, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в регионе.

Теги: Владимир Путин, разведка, Северский Донец, война России против Украины, Валерий Герасимов
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