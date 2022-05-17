Путин планирует операции на Донбассе на уровне полковника или бригадного генерала – СМИ

На Западе считают, что Путин лично участвует в принятии тактических решений на относительно низком тактическом уровне Фото: EPA

По словам источников изданий, президент России, в частности, участвовал в руководстве движением войск в рамках операции по форсированию Северского Донца, в ходе которой российские войска "потерпели кровавое поражение", пишет The Guardian

Источники также утверждают, что Путин по-прежнему тесно сотрудничает с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым, несмотря на звучавшие в Украине заявления о том, что тот был отстранен.

"Мы считаем, что Путин и Герасимов участвуют в принятии тактических решений на уровне, который мы обычно ожидаем от полковника или бригадного генерала", – сказал военный источник.

В то же время The Guardian отмечает, что никаких дополнительных подробностей, подтверждающих это заявление, предоставлено не было, "хотя подразумевалось, что оценка личной причастности Путина основывалась на полученных разведданных".

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