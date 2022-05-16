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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На переправе через Северский Донец Россия потеряла за день около 500 солдат – Институт изучения войны

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Украинская артиллерия уничтожила понтонный мост, 485 человек и технику в районе Рубежного
Украинская артиллерия уничтожила понтонный мост, 485 человек и технику в районе Рубежного
Фото: EPA

При попытке переправы через реку Северский Донец со стороны Кременной российская армия потеряла 485 военнослужащих из направленных туда 550, также было повреждено более 80 единиц техники. Такие данные обнародовал Институт изучения войны.

Речь о событиях 11 мая, когда оккупанты пытались переправиться через реку, чтоб окружить украинские войска вблизи Рубежного. 

Аналитики института говорят о значительных тактических ошибках российского командования в этой операции. Анализируя спутниковые снимки, они приходят к выводу, что артиллерия Вооруженных сил Украины вначале уничтожила понтонный мост, устроенный врагом, а потом прицельными ударами расстреляла солдат и технику на обоих берегах. 

В результат потери 74-й мотострелковой бригады 41-й общевойсковой армии РФ в этом районе составили 485 военнослужащих и более 80 боевых машин.

 

Контекст:

11 мая Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что оккупанты продолжают наступление на востоке страны и сосредоточились на получении полного контроля над Рубежным Луганской области и наступлении в направлении Лимана Донецкой области, а также не удержании позиций на правом берегу Северского Донца.

В результате боев на Северском Донце в мае ВСУ уничтожили целую батальонно-тактическую группу российских захватчиков. Об этом сообщила 13 мая пресс-служба 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. "При попытке вражеских сил наладить понтонную переправу и форсировать реку на восточном направлении артиллерия бригады в очередной раз нанесла мощные удары по врагу, в результате которых были уничтожены понтоны и сорвано девять попыток переправы", – говорится в сообщении.

В британской разведке считают, что российские войска, которые в последнее время были выведены из северной части Харьковской области, будут развернуты на восточном берегу Северского Донца для формирования "блокирующих сил по защите западного фланга российской армии".

Теги: Донбасс, Рубежное, Северский Донец, ВСУ, война России против Украины, потери России
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