На переправе через Северский Донец Россия потеряла за день около 500 солдат – Институт изучения войны

Речь о событиях 11 мая, когда оккупанты пытались переправиться через реку, чтоб окружить украинские войска вблизи Рубежного.
Аналитики института говорят о значительных тактических ошибках российского командования в этой операции. Анализируя спутниковые снимки, они приходят к выводу, что артиллерия Вооруженных сил Украины вначале уничтожила понтонный мост, устроенный врагом, а потом прицельными ударами расстреляла солдат и технику на обоих берегах.
В результат потери 74-й мотострелковой бригады 41-й общевойсковой армии РФ в этом районе составили 485 военнослужащих и более 80 боевых машин.
The #Ukrainian destruction of significant elements of a #Russian motorized rifle brigade that tried to cross a pontoon bridge over the Siverskyi Donets River on May 11 has shocked prominent Russian milbloggers.— ISW (@TheStudyofWar) May 15, 2022
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11 мая Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что оккупанты продолжают наступление на востоке страны и сосредоточились на получении полного контроля над Рубежным Луганской области и наступлении в направлении Лимана Донецкой области, а также не удержании позиций на правом берегу Северского Донца.
В результате боев на Северском Донце в мае ВСУ уничтожили целую батальонно-тактическую группу российских захватчиков. Об этом сообщила 13 мая пресс-служба 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. "При попытке вражеских сил наладить понтонную переправу и форсировать реку на восточном направлении артиллерия бригады в очередной раз нанесла мощные удары по врагу, в результате которых были уничтожены понтоны и сорвано девять попыток переправы", – говорится в сообщении.
В британской разведке считают, что российские войска, которые в последнее время были выведены из северной части Харьковской области, будут развернуты на восточном берегу Северского Донца для формирования "блокирующих сил по защите западного фланга российской армии".