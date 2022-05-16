На переправе через Северский Донец Россия потеряла за день около 500 солдат – Институт изучения войны

Украинская артиллерия уничтожила понтонный мост, 485 человек и технику в районе Рубежного Фото: EPA

Речь о событиях 11 мая, когда оккупанты пытались переправиться через реку, чтоб окружить украинские войска вблизи Рубежного.

Аналитики института говорят о значительных тактических ошибках российского командования в этой операции. Анализируя спутниковые снимки, они приходят к выводу, что артиллерия Вооруженных сил Украины вначале уничтожила понтонный мост, устроенный врагом, а потом прицельными ударами расстреляла солдат и технику на обоих берегах.

В результат потери 74-й мотострелковой бригады 41-й общевойсковой армии РФ в этом районе составили 485 военнослужащих и более 80 боевых машин.

The #Ukrainian destruction of significant elements of a #Russian motorized rifle brigade that tried to cross a pontoon bridge over the Siverskyi Donets River on May 11 has shocked prominent Russian milbloggers.



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