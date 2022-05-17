Путин анонсировал новые военные учения, которые пройдут сразу на территории трех стран

"На осень этого года запланирована целая серия совместных учений нашей организации в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане", – сказал Путин.

По его словам, целью учений станет оснащение вооруженных сил стран-членов организации современным вооружением и техникой, повышение оперативной совместимости воинских контингентов, улучшение слаженности совместных действий военных структур и спецслужб.

Путин выразил уверенность, что эти мероприятия "послужат повышению боеготовности и уровня координации военных структур наших государств и в целом миротворческого потенциала ОДКБ".