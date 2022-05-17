Путин анонсировал новые военные учения, которые пройдут сразу на территории трех стран

"На осень этого года запланирована целая серия совместных учений нашей организации в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане", – сказал Путин.
По его словам, целью учений станет оснащение вооруженных сил стран-членов организации современным вооружением и техникой, повышение оперативной совместимости воинских контингентов, улучшение слаженности совместных действий военных структур и спецслужб.
Путин выразил уверенность, что эти мероприятия "послужат повышению боеготовности и уровня координации военных структур наших государств и в целом миротворческого потенциала ОДКБ".
В ОДКБ входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.
В начале марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил со ссылкой на данные разведки, что Путин хочет привлечь страны ОДКБ к войне против Украины, сообщали "Українськи новини". Однако эти страны, несмотря на усилия РФ, не хотят воевать против Украины, заявляло в конце апреля ГУР Минобороны.
В настоящее время все страны – участники ОДКБ, кроме РФ и Беларуси, придерживаются нейтралитета в вопросе российского вторжения в Украину.
Помимо этого, ни одна из этих стран не признала оккупацию Крыма и "независимость" ОРДЛО.