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Путин анонсировал новые военные учения, которые пройдут сразу на территории трех стран

Путин анонсировал осенние учения ОДКБ
Путин анонсировал осенние учения ОДКБ
Фото: EPA

Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) намерены провести осенью крупные военные учения на территории Казахстана, Таджикистана и Киргизстана. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на саммите ОДКБ, сообщило РБК.

"На осень этого года запланирована целая серия совместных учений нашей организации в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане", – сказал Путин.

По его словам, целью учений станет оснащение вооруженных сил стран-членов организации современным вооружением и техникой, повышение оперативной совместимости воинских контингентов, улучшение слаженности совместных действий военных структур и спецслужб.

Путин выразил уверенность, что эти мероприятия "послужат повышению боеготовности и уровня координации военных структур наших государств и в целом миротворческого потенциала ОДКБ".

Контекст:

В ОДКБ входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

В начале марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил со ссылкой на данные разведки, что Путин хочет привлечь страны ОДКБ к войне против Украины, сообщали "Українськи новини". Однако эти страны, несмотря на усилия РФ, не хотят воевать против Украины, заявляло в конце апреля ГУР Минобороны. 

В настоящее время все страны – участники ОДКБ, кроме РФ и Беларуси, придерживаются нейтралитета в вопросе российского вторжения в Украину.

Помимо этого, ни одна из этих стран не признала оккупацию Крыма и "независимость" ОРДЛО.

Теги: Владимир Путин, Кыргызстан, Казахстан, военные, вооружение, военные учения, Таджикистан, учения, ОДКБ
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