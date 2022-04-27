Страны ОДКБ, несмотря на требования России, не хотят воевать против Украины – украинская разведка

"Несмотря на настаивание РФ, участники ОДКБ не хотят принимать решения о проведении миротворческих операций вне своих стран. В том числе на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР", – говорится в сообщении.

В то же время, по данным украинской разведки, члены ОДКБ могут рассмотреть возможность ограниченного развертывания национальных контингентов на территории РФ или Беларуси. Но только после официального заявления о нападении Украины на их территорию.

"15 апреля министр обороны Казахстана Руслан Жаксиликов заявил, что Казахстан не получал запрос о направлении на территорию Украины национальных войск. Он подтвердил, что в ходе последнего заседания военного комитета ОДКБ вопрос участия в вооруженном конфликте на территории Украины не рассматривался", – уточнили в Минобороны Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)