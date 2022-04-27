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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Страны ОДКБ, несмотря на требования России, не хотят воевать против Украины – украинская разведка

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В ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан
В ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан
Фото: depositphotos.com

Страны – члены Организации договора коллективной безопасности не хотят принимать участия в войне против Украины. Об этом 27 апреля в Facebook сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Несмотря на настаивание РФ, участники ОДКБ не хотят принимать решения о проведении миротворческих операций вне своих стран. В том числе на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР", – говорится в сообщении.

В то же время, по данным украинской разведки, члены ОДКБ могут рассмотреть возможность ограниченного развертывания национальных контингентов на территории РФ или Беларуси. Но только после официального заявления о нападении Украины на их территорию.

"15 апреля министр обороны Казахстана Руслан Жаксиликов заявил, что Казахстан не получал запрос о направлении на территорию Украины национальных войск. Он подтвердил, что в ходе последнего заседания военного комитета ОДКБ вопрос участия в вооруженном конфликте на территории Украины не рассматривался", – уточнили в Минобороны Украины.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/300013282310099

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

В настоящее время все страны-участники, кроме РФ и Беларуси, придерживаются нейтралитета в вопросе российского вторжения в Украину.

Помимо этого, ни одна из этих стран не признала оккупацию Крыма и "независимость" ОРДЛО.

Теги: Россия, Украина, оккупация, разведка, Минобороны, война России против Украины, ОДКБ
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