Блинкен: Путин думал, что сможет уничтожить Украину и разделить НАТО, но он лишь укрепил независимость Украины и усилил Альянс

"Президент Путин начал эту жестокую и ничем не спровоцированную войну, думая, что сможет уничтожить Украину как независимую страну и разделить НАТО. Вместо этого он лишь укрепил суверенитет и независимость Украины. НАТО сильнее, боеспособнее и сплоченнее, чем когда-либо", – написал Блинкен.
President Putin launched this brutal and unprovoked war thinking he could eliminate Ukraine as an independent country and divide @NATO. Instead, he’s only reinforced Ukraine’s sovereignty and independence. NATO is stronger, more capable, more unified than ever.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 15, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину ночью 24 февраля, сказав, что это "спецоперация", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".
В первые недели войны оккупанты захватили часть украинской территории на юге, севере и востоке. С тех пор Вооруженные силы Украины выбили противника из северных регионов и оттесняют оккупантов в Харьковской области.
Российские войска пытаются развить наступление на Донбассе и сдержать ВСУ в южной части Украины.