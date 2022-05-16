Блинкен: Путин думал, что сможет уничтожить Украину и разделить НАТО, но он лишь укрепил независимость Украины и усилил Альянс

"Президент Путин начал эту жестокую и ничем не спровоцированную войну, думая, что сможет уничтожить Украину как независимую страну и разделить НАТО. Вместо этого он лишь укрепил суверенитет и независимость Украины. НАТО сильнее, боеспособнее и сплоченнее, чем когда-либо", – написал Блинкен.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину ночью 24 февраля, сказав, что это "спецоперация", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

В первые недели войны оккупанты захватили часть украинской территории на юге, севере и востоке. С тех пор Вооруженные силы Украины выбили противника из северных регионов и оттесняют оккупантов в Харьковской области.

Российские войска пытаются развить наступление на Донбассе и сдержать ВСУ в южной части Украины.