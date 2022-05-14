После масштабного вторжения РФ в Украину Путин отстранил Козака от кураторства за украинским направлением – СМИ

Журналисты отмечают, что ранее Козак был очень близок к Путину и выполнял "много важных дел". Последние годы он занимался попытками интегрировать "ЛДНР" в украинское общество на условиях Путина, однако этого достигнуть не удалось.

О том, что Козак попал в опалу Путина, "Русской службе BBC" рассказали два близких к Козаку чиновника.

Из информационного пространства бывший куратор украинского вопроса пропал незадолго до объявления 24 февраля Путиным вторжения в Украину.

Собеседники журналистов объясняют, что Путин разочаровался в дипломатическом решении вопроса "ЛДНР", потерял терпение и сделал ставку на военное решение. Показательным считают отношение Путина к Козаку на заседании Совета безопасности по поводу признания "ЛДНР", на котором глава Кремля "достаточно грубо обрывал" Козака.

"Русская служба BBC" выяснила, что теперь украинским вопросом в окружении Путина занимается первый заместитель главы Сергей Кириенко и в услугах Козака по этому вопросу больше не нуждаются. Кириенко уже ездит на оккупированную территорию и проводит некие совещания, пишут журналисты.

Полномочия самого Козака стали "сильно урезаны", говорят источники телекомпании. У него якобы забрали и кураторство вопроса Приднестровья.