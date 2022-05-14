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После масштабного вторжения РФ в Украину Путин отстранил Козака от кураторства за украинским направлением – СМИ

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Козак попал в опалу, говорят источники ВВС
Козак попал в опалу, говорят источники ВВС
Фото: ЕРА

После масштабного вторжения российских войск в Украину президент РФ Владимир Путин отстранил от участия в украинских вопросах ранее курировавшего это направление заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила 13 мая "Русская служба BBC".

Журналисты отмечают, что ранее Козак был очень близок к Путину и выполнял "много важных дел". Последние годы он занимался попытками интегрировать "ЛДНР" в украинское общество на условиях Путина, однако этого достигнуть не удалось.

О том, что Козак попал в опалу Путина, "Русской службе BBC" рассказали два близких к Козаку чиновника.

Из информационного пространства бывший куратор украинского вопроса пропал незадолго до объявления 24 февраля Путиным вторжения в Украину.

Собеседники журналистов объясняют, что Путин разочаровался в дипломатическом решении вопроса "ЛДНР", потерял терпение и сделал ставку на военное решение. Показательным считают отношение Путина к Козаку на заседании Совета безопасности по поводу признания "ЛДНР", на котором глава Кремля "достаточно грубо обрывал" Козака.

"Русская служба BBC" выяснила, что теперь украинским вопросом в окружении Путина занимается первый заместитель главы Сергей Кириенко и в услугах Козака по этому вопросу больше не нуждаются. Кириенко уже ездит на оккупированную территорию и проводит некие совещания, пишут журналисты.

Полномочия самого Козака стали "сильно урезаны", говорят источники телекомпании. У него якобы забрали и кураторство вопроса Приднестровья.

Контекст:

Козак родился осенью 1958 года в селе Бандурово Кировоградской области Украины.

Замглавы администрации президента РФ он стал 24 января 2020 года. Он занял должность, которой ранее не было в штате ведомства.

Теги: Россия, Владимир Путин, Кремль, Дмитрий Козак, Сергей Кириенко, чиновники, президент, ЛДНР
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