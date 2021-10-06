Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Козак приехал на Совмин, Путин его назначает полпредом на Кавказе, хотя обещал назначить премьером

"Остроумный. Любит пошутить. Даже излишне. Вот мы обсуждаем какую-то важную проблему – он 150 раз пошутит и анекдот расскажет… Я говорю: "Ну ладно, давай по-серьезному. 10 минут – и закончим. Да, нет? Ты командир, президент. Просто надо понимать, да или нет". Но эта неясность довела до исступления всю страну", – отметил Пугачев.

Он считает, что такая неопределенность является первопричиной коррупции в РФ.

"Люди не знают, что с ними будет не то что завтра – сегодня. Губернаторы, мэры, министры, друзья Путина, [экс-президент и бывший премьер РФ] Дима Медведев, [замглавы администрации президента Дмитрий] Козак… Я помню, сколько раз при мне он обещал, допустим, Козака назначить премьер-министром. Кудрина обещал назначить премьер-министром. А вместо назначения премьер-министром… Я помню, Козак приехал на Совмин, а Путин его назначает полномочным представителем на Кавказе. А в это время обещает: "Приезжай – я тебя назначу премьер-министром". Миллион таких примеров", – добавил бизнесмен.

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube