ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Козак приехал на Совмин, Путин его назначает полпредом на Кавказе, хотя обещал назначить премьером

 
|
Пугачев рассказал, как Путин обещал Козаку (на фото), что назначит его главой правительства РФ
Пугачев рассказал, как Путин обещал Козаку (на фото), что назначит его главой правительства РФ
Фото: ЕРА

Российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ и бывший близкий друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что Путин в компании "достаточной остроумный" человек.

"Остроумный. Любит пошутить. Даже излишне. Вот мы обсуждаем какую-то важную проблему – он 150 раз пошутит и анекдот расскажет… Я говорю: "Ну ладно, давай по-серьезному. 10 минут – и закончим. Да, нет? Ты командир, президент. Просто надо понимать, да или нет". Но эта неясность довела до исступления всю страну", – отметил Пугачев. 

Он считает, что такая неопределенность является первопричиной коррупции в РФ. 

"Люди не знают, что с ними будет не то что завтра – сегодня. Губернаторы, мэры, министры, друзья Путина, [экс-президент и бывший премьер РФ] Дима Медведев, [замглавы администрации президента Дмитрий] Козак… Я помню, сколько раз при мне он обещал, допустим, Козака назначить премьер-министром. Кудрина обещал назначить премьер-министром. А вместо назначения премьер-министром… Я помню, Козак приехал на Совмин, а Путин его назначает полномочным представителем на Кавказе. А в это время обещает: "Приезжай – я тебя назначу премьер-министром". Миллион таких примеров", – добавил бизнесмен. 

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В 1990-х Пугачев входил в близкое окружение первого президента РФ Бориса Ельцина, был одним из руководителей его предвыборного штаба в 1996 году. В начале 1990-х в Ленинграде познакомился с Путиным.

По словам бизнесмена, с Путиным с конца 1990-х и примерно до 2010 года они проводили очень много времени вместе и общались практически ежедневно. В СМИ Пугачева называли "банкиром Кремля" и "банкиром Путина".

Сейчас Пугачев живет во Франции, где получил гражданство. В России против Пугачева возбуждено уголовное дело о хищении средств "Межпромбанка". На родине он заочно арестован. 

В 2015 году Пугачев подал к России иск на $10 млрд в Постоянную палату третейского суда в Гааге. Он обвиняет российские власти в экспроприации четырех его активов. Позже бизнесмен увеличил исковые требования до $15 млрд.

Козак был полпредом в Южном федеральном округе (до 2000 года – Северо-Кавказский федеральный округ) в 2004–2007 годах. Потом работал в правительстве РФ, был вице-премьером, с января 2020 года занимает пост замглавы администрации Путина. Также является политическим советником президента России Владимира Путина на переговорах "Нормандской четверки" и, по данным украинской разведки, курирует уничтожение национальной идентичности украинцев на оккупированных территориях Донбасса. Пост главы правительства РФ в своей карьере он не занимал. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, правительство, Дмитрий Козак, Сергей Пугачев, премьер-министр, назначение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Светка красотка". Loboda в секси-образе станцевала на проезжей части в Москве
"Светка – красотка". Loboda в секси-образе станцевала на проезжей части в Москве
"Учись танцевать, дорогая". Гвоздева ответила партнерше Melovin, заявившей, что ее мнение не является для них авторитетным
"Учись танцевать, дорогая". Гвоздева ответила партнерше Melovin, заявившей, что ее мнение не является для них авторитетным
Звезды шоу-бизнеса и световое шоу. Кухар и Стоянов сыграют главные роли в новогоднем шоу с цирковыми номерами по мотивам "Щелкунчика"
Звезды шоу-бизнеса и световое шоу. Кухар и Стоянов сыграют главные роли в новогоднем шоу с цирковыми номерами по мотивам "Щелкунчика"
"Целлюлит так и хочет из-под шортиков выглянуть". Никитюк засветила голые бедра
"Целлюлит так и хочет из-под шортиков выглянуть". Никитюк засветила голые бедра
"Невероятно красивая", "Охеренная". Дорофеева снялась в огромном декольте
"Невероятно красивая", "Охеренная". Дорофеева снялась в огромном декольте
  "Мой кайф – исполнить мечту супруги". Кошевой рассказал, какой недвижимостью владеет в Украине
  "Мой кайф – исполнить мечту супруги". Кошевой рассказал, какой недвижимостью владеет в Украине
"Какая роковая женщина". Мейхер крупным планом показала декольте
"Какая роковая женщина". Мейхер крупным планом показала декольте
Экс-возлюбленный Тины Кароль Туриченко сделал предложение своей девушке
Экс-возлюбленный Тины Кароль Туриченко сделал предложение своей девушке
"Мне страшно тебя отпускать". Лидия Таран назвала себя злой мамой и показала, как росла ее 14-летняя дочь
"Мне страшно тебя отпускать". Лидия Таран назвала себя злой мамой и показала, как росла ее 14-летняя дочь
"Просто шикарно". 58-летняя Деми Мур пришла на модный показ в наряде с прозрачным декольте без бюстгальтера
"Просто шикарно". 58-летняя Деми Мур пришла на модный показ в наряде с прозрачным декольте без бюстгальтера
  "Возмутительный маркетинг". Givenchy спровоцировал скандал из-за украшений на шее моделей в виде петли
  "Возмутительный маркетинг". Givenchy спровоцировал скандал из-за украшений на шее моделей в виде петли
"Все на протестах". Loboda рассказала о воспитании старшей дочери, а также общении с ее отцом
"Все на протестах". Loboda рассказала о воспитании старшей дочери, а также общении с ее отцом
"Безумие красоты природы и девушки в искрящейся воде у скал". Матвиенко показала свое купание на Мадейре
"Безумие красоты природы и девушки в искрящейся воде у скал". Матвиенко показала свое купание на Мадейре
"Была очень сложная прошлая неделя". Джамала сообщила, что ее отца прооперировали
"Была очень сложная прошлая неделя". Джамала сообщила, что ее отца прооперировали
  Кошевой рассказал, чем намерен заняться после ухода из студии "Квартал 95"
  Кошевой рассказал, чем намерен заняться после ухода из студии "Квартал 95"
"Ни фига себе она крутая", "Тина из пластилина". Тина Кароль показала растяжку
"Ни фига себе она крутая", "Тина из пластилина". Тина Кароль показала растяжку
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Самая идеальная в мире фигура", "Афродита, секси". Ани Лорак выставила грудь в откровенном декольте
"Самая идеальная в мире фигура", "Афродита, секси". Ани Лорак выставила грудь в откровенном декольте
"Сексапильно". 52-летняя Лопес широко развела ноги перед камерой
"Сексапильно". 52-летняя Лопес широко развела ноги перед камерой
"Так миленько сказал: "Мамусь", "Вымоленный". Пугачева показала, как общается с сыном
"Так миленько сказал: "Мамусь", "Вымоленный". Пугачева показала, как общается с сыном
"Ого! Огонь! Жги, детка". Звезда "Женского квартала" Оруджова снялась с голой грудью
"Ого! Огонь! Жги, детка". Звезда "Женского квартала" Оруджова снялась с голой грудью
"Крутой орех". Дорофеева снялась на прогулке в мини-шортах
"Крутой орех". Дорофеева снялась на прогулке в мини-шортах
"Опять кто-то свои гениталии к Насте пристроил". Сеть обсуждает нового бойфренда Волочковой
"Опять кто-то свои гениталии к Насте пристроил". Сеть обсуждает нового бойфренда Волочковой
"Как и с Каролиной 10 лет назад". В сети комментируют фото бывшего мужа Ани Лорак с новой возлюбленной
"Как и с Каролиной 10 лет назад". В сети комментируют фото бывшего мужа Ани Лорак с новой возлюбленной
"Дикий секс с мужем". Седокова с бокалом между ног рассказала о своем идеальном дне
"Дикий секс с мужем". Седокова с бокалом между ног рассказала о своем идеальном дне
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS