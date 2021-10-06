Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Козак приехал на Совмин, Путин его назначает полпредом на Кавказе, хотя обещал назначить премьером

"Остроумный. Любит пошутить. Даже излишне. Вот мы обсуждаем какую-то важную проблему – он 150 раз пошутит и анекдот расскажет… Я говорю: "Ну ладно, давай по-серьезному. 10 минут – и закончим. Да, нет? Ты командир, президент. Просто надо понимать, да или нет". Но эта неясность довела до исступления всю страну", – отметил Пугачев.
Он считает, что такая неопределенность является первопричиной коррупции в РФ.
"Люди не знают, что с ними будет не то что завтра – сегодня. Губернаторы, мэры, министры, друзья Путина, [экс-президент и бывший премьер РФ] Дима Медведев, [замглавы администрации президента Дмитрий] Козак… Я помню, сколько раз при мне он обещал, допустим, Козака назначить премьер-министром. Кудрина обещал назначить премьер-министром. А вместо назначения премьер-министром… Я помню, Козак приехал на Совмин, а Путин его назначает полномочным представителем на Кавказе. А в это время обещает: "Приезжай – я тебя назначу премьер-министром". Миллион таких примеров", – добавил бизнесмен.
Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью
В 1990-х Пугачев входил в близкое окружение первого президента РФ Бориса Ельцина, был одним из руководителей его предвыборного штаба в 1996 году. В начале 1990-х в Ленинграде познакомился с Путиным.
По словам бизнесмена, с Путиным с конца 1990-х и примерно до 2010 года они проводили очень много времени вместе и общались практически ежедневно. В СМИ Пугачева называли "банкиром Кремля" и "банкиром Путина".
Сейчас Пугачев живет во Франции, где получил гражданство. В России против Пугачева возбуждено уголовное дело о хищении средств "Межпромбанка". На родине он заочно арестован.
В 2015 году Пугачев подал к России иск на $10 млрд в Постоянную палату третейского суда в Гааге. Он обвиняет российские власти в экспроприации четырех его активов. Позже бизнесмен увеличил исковые требования до $15 млрд.
Козак был полпредом в Южном федеральном округе (до 2000 года – Северо-Кавказский федеральный округ) в 2004–2007 годах. Потом работал в правительстве РФ, был вице-премьером, с января 2020 года занимает пост замглавы администрации Путина. Также является политическим советником президента России Владимира Путина на переговорах "Нормандской четверки" и, по данным украинской разведки, курирует уничтожение национальной идентичности украинцев на оккупированных территориях Донбасса. Пост главы правительства РФ в своей карьере он не занимал.