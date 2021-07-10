Козак курирует уничтожение национальной идентичности украинцев в ОРДЛО через фонд "Русский мир" – украинская разведка

Козак является главой попечительского совета фонда "Русский мир", заявили разведчики.

"Под прикрытием этого фонда на временно оккупированной территории востока Украины открыто представительство так называемого международного культурного проекта "Русский центр", который координирует работу местных органов для осуществления гуманитарной и культурной агрессии против Украины", – говорится в сообщении.

Фонд "Русский мир" – это один из инструментов "мягкой силы" оккупационной власти, уверены в ГУР.

"Военная разведка отметила, что основные усилия гуманитарные подразделения РФ направляют на "полное уничтожение национальной идентичности украинского населения на временно оккупированных территориях".

"Это искоренение украинского языка и культуры во всех сферах жизнедеятельности местного населения, внедрение российских стандартов образования в местных учебных заведениях, насаждение искаженных исторических фактов по истории региона, дальнейшее ментальное сближения жителей ОРДЛО с населением РФ", – заключили в ГУР Минобороны.