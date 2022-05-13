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ПОЛИТИКА

Путин серьезно болен, в России уже начались процессы, которые приведут к смене власти – Буданов

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Буданов о смене власти в РФ: Движение в этом направлении уже началось, и его невозможно остановить
Буданов о смене власти в РФ: Движение в этом направлении уже началось, и его невозможно остановить
Фото: gur.gov.ua

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Sky News, которое вышло 13 мая, заявил, что в России уже начались процессы, которые приведут к смене власти.

"Все приведет к смене политического руководства Российской Федерации. Такие процессы уже запущены. И они уже двигаются в этом направлении. Движение в этом направлении уже началось, и его невозможно остановить", – сказал начальник ГУР. 

Буданов подтвердил также, что Путин болен. 

"Он находится в достаточно нехорошем психоэмоциональном и физиологическом состоянии. Он очень сильно болен. У него одновременно несколько серьезных заболеваний, одно из которых – рак", – отметил начальник ГУР. 

В этом же интервью Буданов спрогнозировал, что большая часть активных боевых действий в войне с Россией будет завершена до конца 2022 года, а переломный момент в войне наступит во второй половине августа.

Контекст:

Путин родился в 1952 году. Он находится у власти с 2000 года.

6 ноября 2020 года британский таблоид The Sun со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за болезни Путин может покинуть пост президента России. По данным собеседников издания, Путина уговаривала уйти в отставку бывшая гимнастка Алина Кабаева, которую таблоид называет любовницей президента РФ. В Кремле эту информацию назвали "чушью полной" и заверили, что у Путина отменное здоровье. 

В сентябре того же года о том, что глава Кремля болен и "у него есть проблемы, которые требуют применения химиотерапии", говорил сокурсник Путина, бывший разведчик КГБ СССР Юрий Швец. 

Российский историк, политический аналитик Валерий Соловей в том же месяце прогнозировал, что из-за "обстоятельств непреодолимой силы" Путина в политике не будет в 2022 году.

1 апреля вышло расследования российских журналистов "Проекта", в котором говорится, что Путина в поездках сопровождает группа врачей, среди которых хирург-онколог, и что он в начале 2000-х получил травму спины, упав с лошади.

12 мая издание New Lines Magazine, ссылаясь на неназванного российского бизнесмена, близкого к Кремлю, сообщило, что у Путина рак крови и проблемы со спиной могут быть результатом приема стероидов.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, разведка, рак, государственный переворот, болезнь, власть, ГУР Минобороны Украины, травмы, Кирилл Буданов
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