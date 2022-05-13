Путин серьезно болен, в России уже начались процессы, которые приведут к смене власти – Буданов

Буданов о смене власти в РФ: Движение в этом направлении уже началось, и его невозможно остановить Фото: gur.gov.ua

"Все приведет к смене политического руководства Российской Федерации. Такие процессы уже запущены. И они уже двигаются в этом направлении. Движение в этом направлении уже началось, и его невозможно остановить", – сказал начальник ГУР.

Буданов подтвердил также, что Путин болен.

"Он находится в достаточно нехорошем психоэмоциональном и физиологическом состоянии. Он очень сильно болен. У него одновременно несколько серьезных заболеваний, одно из которых – рак", – отметил начальник ГУР.

В этом же интервью Буданов спрогнозировал, что большая часть активных боевых действий в войне с Россией будет завершена до конца 2022 года, а переломный момент в войне наступит во второй половине августа.