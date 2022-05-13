СМИ сообщили, что у Путина, вероятно, рак крови

Собеседник журналистов, который передал запись, сказал, что она была сделана в середине марта без согласия олигарха. Этот олигарх, как указано в материале, сейчас находится за пределами России и "в 2021 году входил в список 200 богатейших россиян по версии Forbes".
Саму аудиозапись не публиковали.
Как сказано в статье, бизнесмен описывает Путина, как "очень больного раком крови" человека, высказывает недовольство из-за войны РФ против Украины и называет главу Кремля сумасшедшим, который "может перевернуть мир с ног на голову".
Издание также поговорило с расследователем Bellingcat Христо Грозевым. По его данным, 13 марта региональным директорам ФСБ разослали "сверхсекретную" служебную записку, в которой "предписывалось не доверять слухам о тяжелом состоянии президента". Также руководителям ФСБ было поручено опровергать любые подобные слухи, сказал Грозев. Его источники в российской спецслужбе заявили, что это привело к противоположному эффекту – "большинство офицеров ФСБ внезапно поверили, что Путин действительно страдает от серьезного заболевания". Грозев также рассказывал об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.
Эта записка появилась за несколько недель до выхода расследования журналистов "Проекта" о том, что Путина в поездках сопровождает группа врачей, среди которых хирург-онколог, и что он в начале 2000-х получил травму спины, упав с лошади.
Профессор эндокринологии Оксфордского университета Эшли Гроссман в беседе с New Lines Magazine обратил внимание на поведение и изменения во внешности Путина в последние годы – по его оценке, Путин "располнел в лице и шее". Это, как говорит профессор, называется "кушингоидная внешность".
Она является признаком употребления стероидов, которые назначаются при различных видах лимфомы или миеломы и "могут вызвать широко распространенное заболевание костей и определенно влияют на позвоночник и спину" сказал Гроссман.
Также профессор обратил внимание на два побочных эффекта от стероидов – это ослабление иммунитета, из-за чего человек, принимающий такие лекарства, подвержен высокому риску заражения инфекциями, а также "глубоко иррациональному или параноидальному поведению".
Путин родился в 1952 году. Он находится у власти с 2000 года.
6 ноября 2020 года британский таблоид The Sun со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за болезни Путин может покинуть пост президента России. По данным собеседников издания, Путина уговаривала уйти в отставку бывшая гимнастка Алина Кабаева, которую таблоид называет любовницей президента РФ. В Кремле эту информацию назвали "чушью полной" и заверили, что у Путина отменное здоровье.
В сентябре того же года о том, что глава Кремля болен и "у него есть проблемы, которые требуют применения химиотерапии", говорил сокурсник Путина, бывший разведчик КГБ СССР Юрий Швец.
Российский историк, политический аналитик Валерий Соловей в том же месяце прогнозировал, что из-за "обстоятельств непреодолимой силы" Путина в политике не будет в 2022 году.