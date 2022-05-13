СМИ сообщили, что у Путина, вероятно, рак крови

Путин мог располнеть в лице и шее из-за приема стероидов, которые назначают при раке, считает профессор эндокринологии Оксфордского университета Эшли Гроссман Фото: ЕРА

Собеседник журналистов, который передал запись, сказал, что она была сделана в середине марта без согласия олигарха. Этот олигарх, как указано в материале, сейчас находится за пределами России и "в 2021 году входил в список 200 богатейших россиян по версии Forbes".

Саму аудиозапись не публиковали.

Как сказано в статье, бизнесмен описывает Путина, как "очень больного раком крови" человека, высказывает недовольство из-за войны РФ против Украины и называет главу Кремля сумасшедшим, который "может перевернуть мир с ног на голову".

Издание также поговорило с расследователем Bellingcat Христо Грозевым. По его данным, 13 марта региональным директорам ФСБ разослали "сверхсекретную" служебную записку, в которой "предписывалось не доверять слухам о тяжелом состоянии президента". Также руководителям ФСБ было поручено опровергать любые подобные слухи, сказал Грозев. Его источники в российской спецслужбе заявили, что это привело к противоположному эффекту – "большинство офицеров ФСБ внезапно поверили, что Путин действительно страдает от серьезного заболевания". Грозев также рассказывал об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Эта записка появилась за несколько недель до выхода расследования журналистов "Проекта" о том, что Путина в поездках сопровождает группа врачей, среди которых хирург-онколог, и что он в начале 2000-х получил травму спины, упав с лошади.

Профессор эндокринологии Оксфордского университета Эшли Гроссман в беседе с New Lines Magazine обратил внимание на поведение и изменения во внешности Путина в последние годы – по его оценке, Путин "располнел в лице и шее". Это, как говорит профессор, называется "кушингоидная внешность".

Она является признаком употребления стероидов, которые назначаются при различных видах лимфомы или миеломы и "могут вызвать широко распространенное заболевание костей и определенно влияют на позвоночник и спину" сказал Гроссман.

Также профессор обратил внимание на два побочных эффекта от стероидов – это ослабление иммунитета, из-за чего человек, принимающий такие лекарства, подвержен высокому риску заражения инфекциями, а также "глубоко иррациональному или параноидальному поведению".