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СМИ сообщили, что у Путина, вероятно, рак крови

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Путин мог располнеть в лице и шее из-за приема стероидов, которые назначают при раке, считает профессор эндокринологии Оксфордского университета Эшли Гроссман
Путин мог располнеть в лице и шее из-за приема стероидов, которые назначают при раке, считает профессор эндокринологии Оксфордского университета Эшли Гроссман
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин может быть болен раком крови. Об этом сообщило 12 мая издание New Lines Magazine, ссылаясь на аудиозапись разговора с неназванным российским олигархом, близким к Кремлю.

Собеседник журналистов, который передал запись, сказал, что она была сделана в середине марта без согласия олигарха. Этот олигарх, как указано в материале, сейчас находится за пределами России и "в 2021 году входил в список 200 богатейших россиян по версии Forbes". 

Саму аудиозапись не публиковали. 

Как сказано в статье, бизнесмен описывает Путина, как "очень больного раком крови" человека, высказывает недовольство из-за войны РФ против Украины и называет главу Кремля сумасшедшим, который "может перевернуть мир с ног на голову". 

Издание также поговорило с расследователем Bellingcat Христо Грозевым. По его данным, 13 марта региональным директорам ФСБ разослали "сверхсекретную" служебную записку, в которой "предписывалось не доверять слухам о тяжелом состоянии президента". Также руководителям ФСБ было поручено опровергать любые подобные слухи, сказал Грозев. Его источники в российской спецслужбе заявили, что это привело к противоположному эффекту – "большинство офицеров ФСБ внезапно поверили, что Путин действительно страдает от серьезного заболевания". Грозев также рассказывал об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. 

Эта записка появилась за несколько недель до выхода расследования журналистов "Проекта" о том, что Путина в поездках сопровождает группа врачей, среди которых хирург-онколог, и что он в начале 2000-х получил травму спины, упав с лошади. 

Профессор эндокринологии Оксфордского университета Эшли Гроссман в беседе с New Lines Magazine обратил внимание на поведение и изменения во внешности Путина в последние годы – по его оценке, Путин "располнел в лице и шее". Это, как говорит профессор, называется "кушингоидная внешность".

Она является признаком употребления стероидов, которые назначаются при различных видах лимфомы или миеломы и "могут вызвать широко распространенное заболевание костей и определенно влияют на позвоночник и спину" сказал Гроссман.

Также профессор обратил внимание на два побочных эффекта от стероидов – это ослабление иммунитета, из-за чего человек, принимающий такие лекарства, подвержен высокому риску заражения инфекциями, а также "глубоко иррациональному или параноидальному поведению".

Контекст:

Путин родился в 1952 году. Он находится у власти с 2000 года.

6 ноября 2020 года британский таблоид The Sun со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за болезни Путин может покинуть пост президента России. По данным собеседников издания, Путина уговаривала уйти в отставку бывшая гимнастка Алина Кабаева, которую таблоид называет любовницей президента РФ. В Кремле эту информацию назвали "чушью полной" и заверили, что у Путина отменное здоровье. 

В сентябре того же года о том, что глава Кремля болен и "у него есть проблемы, которые требуют применения химиотерапии", говорил сокурсник Путина, бывший разведчик КГБ СССР Юрий Швец. 

Российский историк, политический аналитик Валерий Соловей в том же месяце прогнозировал, что из-за "обстоятельств непреодолимой силы" Путина в политике не будет в 2022 году.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, ФСБ, рак, олигархи, онкология, болезнь, Христо Грозев
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