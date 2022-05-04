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Фейгин: Путин очень боится смерти, но паранойя его дожрет

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Путин занимает должность президента России с 2000 года
Путин занимает должность президента России с 2000 года
Фото: ЕРА

Российский юрист, блогер Марк Фейгин в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал, что президент РФ Владимир Путин сильно боится смерти.

"Мы ждем, когда он сдохнет. Иногда это желание ослепляет. Мы начинаем высматривать, как он ходит, что у него что-то со спиной и так далее. Меня [российский политолог Станислав] Белковский в 2008 году убеждал: "Да я тебе говорю: у него онкология эндокринной системы". Я на это смотрел со скепсисом. А вот выяснилось, что действительно – за ним следуют врачи-онкологи. Видимо, были какие-то операции – то ли ремиссия, то ли метастазы, я не знаю. Но выглядит он к своим 70 годам внешне вроде нормально, а по существу мы видим достаточно старого человека", – отметил Фейгин.

Он считает, что на состоянии здоровья Путина сказался стресс, который тот переживает.

"По-моему, он достаточно близко все воспринимает, просто умеет это скрывать – тут надо отдать ему должное. Поэтому о его состоянии на 100% я судить не могу. Но я полагаю, что что-то там есть и новая пятилетка его похоронит. Он и его окружение пересекают 70-летнюю черту. Если бы библиотекарем работал и американским президентом, вообще никаких проблем. Ушел на ранчо, там лошади, и все хорошо. А он вошел в такую полосу, будучи диктатором, что его паранойя его дожрет. Жить в таком состоянии тяжеловато. В ближайшие годы с этим стрессом, боязнью смерти – а он смерти очень боится – и физической расправы, потери власти и немощи – думаю, все это его доконает", – резюмировал Фейгин.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

7 октября этого года Путину исполняется 70 лет.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, смерть, Марк Фейгин, онкология
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