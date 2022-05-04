Путин готовит химические атаки в регионах РФ, чтобы обвинить в них Украину – Аваков

"Из достоверных инсайдерских источников стало известно, что Путин обсуждает проработанные под руководством [секретаря Совета безопасности России Николая] Патрушева планы провокаций, в том числе и с использованием химического оружия, против мирного населения РФ в Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областях с целью обвинить в этих преступлениях Украину. Расчет на то, что жертвы среди мирного населения способны сплотить Россию и оправдать официальное объявление войны и всеобщую мобилизацию", – отметил Аваков.
Он добавил, что, по мнению руководства РФ, такие жертвы подстегнут у деморализованной армии оккупантов желание воевать.
"Жалко людей – предупреждаем и жителей областей, и негодяев, готовящих эти провокации. Знаем персонально! Также нам понятно, что 9 мая – это одна из обсуждаемых дат объявления мобилизации и, соответственно, провокаций перед этим, но на ней Путин не зацикливается. Дополнительно Патрушев предлагает Путину рассматривать вышесказанные провокации с применением химического оружия как оправдание для возможности нанести ядерный удар", – сообщил экс-министр.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Официально Россия не объявляла Украине войну. Вторжение российские власти называют "специальной военной операцией с целью демилитаризация и денацификация Украины".
О том, что Путин 9 мая может официально объявить войну Украине вместо так называемой "специальной военной операции", сообщил 3 мая телеканал CNN со ссылкой на чиновников США и Запада. Согласно российскому законодательству, это позволит Путину мобилизовать резервные силы и призывать призывников, в которых Россия "отчаянно нуждается в условиях растущей нехватки сил".
В Кремле опровергли информацию об объявлении всеобщей мобилизации в РФ 9 мая и назвали это чушью.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов предполагает, что мобилизацию в России проведут под призмой того, что РФ "воюет не с Украиной, а с англосаксонским миром".