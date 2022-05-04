Путин готовит химические атаки в регионах РФ, чтобы обвинить в них Украину – Аваков

"Из достоверных инсайдерских источников стало известно, что Путин обсуждает проработанные под руководством [секретаря Совета безопасности России Николая] Патрушева планы провокаций, в том числе и с использованием химического оружия, против мирного населения РФ в Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областях с целью обвинить в этих преступлениях Украину. Расчет на то, что жертвы среди мирного населения способны сплотить Россию и оправдать официальное объявление войны и всеобщую мобилизацию", – отметил Аваков.

Он добавил, что, по мнению руководства РФ, такие жертвы подстегнут у деморализованной армии оккупантов желание воевать.

"Жалко людей – предупреждаем и жителей областей, и негодяев, готовящих эти провокации. Знаем персонально! Также нам понятно, что 9 мая – это одна из обсуждаемых дат объявления мобилизации и, соответственно, провокаций перед этим, но на ней Путин не зацикливается. Дополнительно Патрушев предлагает Путину рассматривать вышесказанные провокации с применением химического оружия как оправдание для возможности нанести ядерный удар", – сообщил экс-министр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)