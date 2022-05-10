Жданов о вероятности переворота в РФ: А вдруг Путин после операции не проснется? Или сердце не выдержит?

Израильские специалисты подтверждают информацию о том, что у Путина (на фото) онкология, отметил Жданов Фото: EPA

Такое мнение в интервью "РБК-Украина", опубликованном 10 мая, выразил украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

По его словам, окружение президента РФ Владимира Путина осознает, что экономические, финансовые и политические связи с Западом разрываются – они "оказываются в глухой изоляции".

"Некоторые, возможно, уже начинают подсчитывать убытки. Поэтому, думаю, что недовольство там в верхушке растет, – отметил Жданов. – В то же время, если Путин действительно ляжет на операцию, тогда на тот период управление страной перейдет к [секретарю Совета безопасности РФ Николаю] Патрушеву. А соблазн – это один из величайших человеческих пороков. А вдруг Путин после этой операции не проснется? Или сердце не выдержит?".

О том, что врачи настаивают на неотложном хирургическом вмешательстве, "уже говорит чуть ли не весь мир", указал эксперт.

"Когда-то Путин пользовался услугами израильских врачей. Израильские специалисты подтверждают информацию о том, что у него онкология", – подчеркнул Жданов.