Жданов о вероятности переворота в РФ: А вдруг Путин после операции не проснется? Или сердце не выдержит?

Такое мнение в интервью "РБК-Украина", опубликованном 10 мая, выразил украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.
По его словам, окружение президента РФ Владимира Путина осознает, что экономические, финансовые и политические связи с Западом разрываются – они "оказываются в глухой изоляции".
"Некоторые, возможно, уже начинают подсчитывать убытки. Поэтому, думаю, что недовольство там в верхушке растет, – отметил Жданов. – В то же время, если Путин действительно ляжет на операцию, тогда на тот период управление страной перейдет к [секретарю Совета безопасности РФ Николаю] Патрушеву. А соблазн – это один из величайших человеческих пороков. А вдруг Путин после этой операции не проснется? Или сердце не выдержит?".
О том, что врачи настаивают на неотложном хирургическом вмешательстве, "уже говорит чуть ли не весь мир", указал эксперт.
"Когда-то Путин пользовался услугами израильских врачей. Израильские специалисты подтверждают информацию о том, что у него онкология", – подчеркнул Жданов.
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.
Полковник ФСБ в отставке, бывший депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков сообщил, ссылаясь на источники, что в 2020 году состояние здоровья Путина резко ухудшилось. "Это отмечали те, кто был допущен к нему на встречи. Они были шокированы, они видели Путина другим. Но медицина сейчас такая, что может и помочь человеку добиться ремиссии, улучшений", – сказал он.
В сентября 2020 года сокурсник Путина, бывший разведчик КГБ СССР Юрий Швец рассказал, что глава Кремля болен и "у него есть проблемы, которые требуют применения химиотерапии". В ноябре того же года британский таблоид The Sun со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за болезни Путин может покинуть пост президента России. В Кремле эту информацию назвали "чушью полной" и заверили, что у Путина отменное здоровье.
В апреле 2022 года "Проект" выпустил расследование о здоровье Путина. Издание выяснило, что в команде врачей президента РФ есть хирург-онколог.
Британский таблоид Daily Mail, ссылаясь на информацию, полученную от разведывательного альянса "Пять глаз", в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США, сообщил, что отечность, которая у Путина наблюдается в последние годы, может быть связана с длительным приемом стероидов.
По информации The Sun, 69-летний Путин борется с онкологическим заболеванием, он готовится к хирургической операции.