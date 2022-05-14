На переговоры по Украине Путин согласится лишь под угрозой публичного унижения – Украинский институт будущего

"9 мая 2022 года прозвучала одна из самых скучных речей Путина, но в ней была ключевая фраза: "Мы воюем на своей исторической земле". Это значит, что он не собирается идти на никакие переговоры и не собирается ничего менять в своей политике", – говорится в материале.
Его авторы считают, что "единственное, что можно сейчас точно сказать", что в Кремле пока нет четкого решения, что делать с оккупированными территориями: создавать так называемые "народные республики", присоединять их к России или создавать из них условную "Новороссию".
"В то же время достаточно много политиков, политологов, представителей бизнеса, в частности российский миллиардер Олег Тиньков, делают заявления типа "Путин в тупике, нужно думать, как его вывести из своего глухого угла". Такой подход глубоко неверен, он не дает подлинного понимания того, как мыслит Путин. Кроме того, такой подход может быть абсолютно провальным и сыграть на руку Путину", – считают эксперты.
По их словам, такие слова и выражения "Путин воспринимает исключительно как слабость противника".
"Всю свою политическую жизнь он играл самого безумного на планете и использовал только один – стоит подчеркнуть – именно один переговорный прием: он поднимал ставку, противник пугался и отступал в обмен на условное экономическое соглашение. Когда кто-то говорит, что Путину нужно дать шанс выйти с "хорошим лицом", Путин это воспринимает исключительно как слабость, и это лишь подтверждает его мнение, что игра в поднятие ставок сработала", – объяснили в УИБ.
Там подчеркивают, что "Путин понимает только силу и боится он только силы".
"С ним можно вести диалог о компромиссах или "сохранении лица" только с точки зрения силы. Другого языка он не знает. В свое время Хиллари Клинтон сказала, что Путин "очень крутой парень с тонкой кожей" (в оригинале tough guy with a thin skin). То есть в душе он испуган и боится, что его публично унизят. И готов идти на все, чтобы этого не произошло. В логике нормального человека это дать спокойно выйти из игры. В логике Путина – это, напротив, поднять градус и пригрозить ему публичным унижением. Только тогда он пойдет на переговоры и уже там можно будет обсуждать модальность "сохранения лица", – отметили эксперты.
Они пишут, что "на данный момент Путин не считает, что он загнан в угол".
"Сейчас, меняя [начальника генштаба ВС РФ Валерия] Герасимова, выбрасывая из политической игры [замглавы администрации президента РФ Дмитрия] Козака, обрезая возможности группы "Роснефти" и придавая определенную, пока ограниченную субъектность [первому замглавы администрации президента РФ Сергею] Кириенко, Путин обеспечивает свой план по утверждению "исторической справедливости". Он не мыслит категорией развала ЕС, он мыслит категориями обновления СССР, где побочным положительным эффектом может стать развал ЕС или НАТО", – объяснили в УИБ.
Они подчеркивают, что то, что Путин еще не в тупике, считают и российские элиты.
"Переговоры с Путиным, которые идут не с точки зрения силы, не имеют никакого значения для Путина. Только страх публичного унижения позволит вынудить его сесть за стол переговоров", – сделан вывод в материале.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину.
27 марта в интервью российским СМИ президент Украины Владимир Зеленский призвал Путина "своими ногами выходить оттуда, где он там есть", и прийти на встречу в любую точку мира, кроме Украины, России и Беларуси. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на следующий день сказал, что сейчас встреча президентов Украины и России будет "контрпродуктивной".
29 марта после очного раунда переговоров Украины и РФ глава украинской делегации, нардеп от "Слуги народа" Давид Арахамия говорил, что "уже достаточно наработано материала, чтобы сделать возможной встречу президентов Украины и Российской Федерации".
23 апреля Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным. "Я настаивал с самого начала на переговорах с лидером РФ, потому что считаю, что любой формат по поводу встреч через посредников из России или передачи той или иной информации лидеру РФ через дружественные страны, я считаю, не даст желаемого результата", – сказал он.
В начале мая Зеленский заявил, что без прекращения огня встречи с Путиным не будет. "Он лично должен брать на себя обязательства по прекращению огня, и желательно публичные", – отметил президент Украины.