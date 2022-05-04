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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Без прекращения огня встречи с Путиным не будет. Он должен лично взять на себя это обязательство – Зеленский

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Зеленский: Путин лично должен брать на себя обязательства по прекращению огня. И желательно публичные
Зеленский: Путин лично должен брать на себя обязательства по прекращению огня. И желательно публичные
Фото: president.gov.ua

Режим прекращения огня между Россией и Украиной может быть объявлен только тогда, когда состоится встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Об этом Зеленский заявил в ходе общения с участникам сессии Wall Street Journal CEO Council Summit, видео опубликовали в YouTube Офиса президента.

"Мы должны видеть желание прекращения огня со стороны Российской Федерации. Пока мы его не видим. То есть обе стороны хотят прекращения огня и тогда делают это. Мы проходили это в прошлые несколько лет с РФ на контактной линии на Донбассе. Это так не работает, к сожалению, с ними. Они говорят: "Мы договариваемся". Потом нарушают [договоренности]. Вопрос о доверии в целом не стоит", – сказал Зеленский. 

Он отметил, что Россия продолжает бомбежки и обстрелы Мариуполя Донецкой области в период, когда речь идет о прекращении огня для проведения гуманитарной операции по эвакуации жителей города при участии ООН и Международного комитета Красного Креста. 

"Даже в тот момент когда людей вывозили, все равно сейчас там стреляют. Все равно идут бомбежки", – возмутился он. По словам Зеленского, оккупанты используют "любую паузу", чтобы сбросить бомбы, и интенсивность бомбежек увеличивается. 

"Вопрос о постоянном прекращении огня – я его не вижу. Я не могу сказать, кто будет придерживаться его и кто будет верифицировать это. Вот и все. Мы видим режим прекращения огня только тогда, когда будет разговор на уровне лидеров стран. Если у нас будет встреча с президентом Путиным, тогда на это время будет режим прекращения огня. В противном случае не будет встречи. И тогда, может быть, мы с ним договоримся лично. Он лично должен брать на себя обязательства по прекращению огня. И желательно публичные. Тогда мы можем верить в это", – добавил он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия ведет войну против Украины с 2014 года, когда был оккупирован Крым и началась агрессия на Донбассе. Все это время Москва не признавала своего присутствия на востоке Украины.

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. Путин назвал это "спецоперацией".

За два месяца полномасштабной войны стороны неоднократно призывали к прекращению огня. В частности, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 19 апреля предложил объявить перемирие на время пасхальных праздников

Украина поддержала его инициативу, а Россия отклонила.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Мариуполь, перемирие, прекращение огня, война России против Украины, встреча
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