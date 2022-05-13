Зеленский заявил, что готов говорить с Путиным, но без его посредников и на условиях диалога

Зеленский (на фото): Я готов говорить с Путиным, но только с ним Фото: president.gov.ua

"Я готов говорить с Путиным. Но только с ним. Без его посредников каких-либо. И на условиях диалога, а не на условиях ультиматумов", – сказал Зеленский.

По его словам, вопрос переговоров с главой Кремля усложняется изо дня в день.

"Потому что ежедневно оккупируются небольшие, я бы так сказал, городки, где живут или жили – к сожалению, констатируем, жили – люди. Потому что многие из них покинули свои дома. И много людей убито. Когда мы деоккупируем эти места, мы видим следы издевательств, расстрелов, уничтожение инфраструктуры российскими военными. И именно из-за этого усложняются моменты относительно возможностей переговоров", – отметил Зеленский.

В то же время украинское мирное общество негативно настроено относительно переговоров двух президентов, добавил глава Украинского государства.

Ведущий итальянского телеканала спросил Зеленского, какого мира хочет Украина.

"Уважение к суверенитету, территориальной целостности Украины, традициям и народу, языку и людям, обществу и независимости нашего государства, – ответил президент. – Все это… нарушила РФ. Это нужно восстановить. Что это значит? Вывести свои войска... Я уже не говорю, что нужно вернуть все награбленное… Но это не ценности для нас. Ценности – это семья и живые люди… Пожалуйста, выйдите за границы нашего государства", – подчеркнул президент.

Зеленский подтвердил, что некоторые лидеры Европы считают необходимым "находить те или иные пути к Путину".

"Но поймите: мы их ищем много лет. Сегодня на этих путях – трупы наших людей. Такие пути находить я не готов… Сегодня должен быть прагматичный диалог, и нужно желание России, потому что потом будет поздно. Еще один кровавый случай, как было в Буче, Бородянке [Киевской области] и Мариуполе [Донецкой области], – и терпения у людей не будет", – резюмировал глава государства.

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