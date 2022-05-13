Зеленский заявил, что готов говорить с Путиным, но без его посредников и на условиях диалога

"Я готов говорить с Путиным. Но только с ним. Без его посредников каких-либо. И на условиях диалога, а не на условиях ультиматумов", – сказал Зеленский.
По его словам, вопрос переговоров с главой Кремля усложняется изо дня в день.
"Потому что ежедневно оккупируются небольшие, я бы так сказал, городки, где живут или жили – к сожалению, констатируем, жили – люди. Потому что многие из них покинули свои дома. И много людей убито. Когда мы деоккупируем эти места, мы видим следы издевательств, расстрелов, уничтожение инфраструктуры российскими военными. И именно из-за этого усложняются моменты относительно возможностей переговоров", – отметил Зеленский.
В то же время украинское мирное общество негативно настроено относительно переговоров двух президентов, добавил глава Украинского государства.
Ведущий итальянского телеканала спросил Зеленского, какого мира хочет Украина.
"Уважение к суверенитету, территориальной целостности Украины, традициям и народу, языку и людям, обществу и независимости нашего государства, – ответил президент. – Все это… нарушила РФ. Это нужно восстановить. Что это значит? Вывести свои войска... Я уже не говорю, что нужно вернуть все награбленное… Но это не ценности для нас. Ценности – это семья и живые люди… Пожалуйста, выйдите за границы нашего государства", – подчеркнул президент.
Зеленский подтвердил, что некоторые лидеры Европы считают необходимым "находить те или иные пути к Путину".
"Но поймите: мы их ищем много лет. Сегодня на этих путях – трупы наших людей. Такие пути находить я не готов… Сегодня должен быть прагматичный диалог, и нужно желание России, потому что потом будет поздно. Еще один кровавый случай, как было в Буче, Бородянке [Киевской области] и Мариуполе [Донецкой области], – и терпения у людей не будет", – резюмировал глава государства.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
27 марта в интервью российским СМИ Зеленский призвал Путина "своими ногами выходить оттуда, где он там есть", и прийти на встречу в любую точку мира, кроме Украины, России и Беларуси. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на следующий день сказал, что сейчас встреча президентов Украины и России будет "контрпродуктивной".
29 марта, после очного раунда переговоров Украины и РФ, глава украинской делегации Давид Арахамия говорил, что "уже достаточно наработано материала, чтобы сделать возможной встречу президентов Украины и Российской Федерации".
23 апреля Зеленский заявил о готовности ко встрече с Путиным. "Я настаивал с самого начала на переговорах с лидером РФ, потому что считаю, что любой формат по поводу встреч через посредников из России или передачи той или иной информации лидеру РФ через дружественные страны, я считаю, не даст желаемого результата", – сказал он.
В начале мая Зеленский заявил, что без прекращения огня встречи с Путиным не будет. "Он лично должен брать на себя обязательства по прекращению огня, и желательно публичные", – отметил президент Украины.