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Зеленский вновь предложил Путину встретиться

Зеленский ранее неоднократно заявлял о готовности встретиться с Путиным
Зеленский ранее неоднократно заявлял о готовности встретиться с Путиным
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский во время дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля заявил, что хочет провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Я не знаю, чего хочет президент Российской Федерации, поэтому предлагаю встретиться", – сказал он.

Во время выступления на конференции Зеленский заявлял, что готов вести переговоры о прекращении российско-украинского конфликта "во всех возможных форматах на всех площадках". "Париж, Берлин, Минск, Стамбул, Женева, Брюссель, Нью-Йорк, Пекин – мне неважно, в какой точке мира договариваться о мире в Украине. Неважно, при участии четырех, семи или 100 стран – главное, чтобы среди них были Украина и Россия", – сказал президент.

Контекст:

Путин и Зеленский встречались лично только раз – в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата.

20 апреля 2021 года Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война". Путин ответил через два дня и предложил встретиться в Москве. Глава Кремля заявил, что готов к переговорам о двусторонних отношениях. Для "обсуждения проблем Донбасса" руководство Украины должно встречаться с главарями "ЛНР" и "ДНР", а "уже потом обсуждать их с представителями третьих стран", сказал он.

21 мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Зеленский не будет встречаться с Путиным, если на этой встрече не будет тем оккупированных Крыма и Донбасса.

30 июня Путин говорил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским, так как "ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти – в Берлине и Париже".

Зеленский, реагируя на заявление Путина, назвал слова главы Кремля "пропагандистской мантрой, которая рассчитана на внутреннего потребителя в самой России".

Зеленский 1 декабря, выступая в Верховной Раде с ежегодным посланием, заявил, что не боится переговоров с президентом России. 14 декабря Кулеба сказал, что организация прямых переговоров Зеленского и Путина не ведется.

Встречу Путина с Зеленским в Стамбуле или Анкаре хочет организовать президент Турции Реджеп Эрдоган. По его словам, президент Украины поддерживает идею трехсторонней встречи с ним и Путиным.

17 февраля 2022 года Зеленский заявил, что готов к любому формату переговоров с Россией по деэскалации ситуации. Но, кроме публичной позиции, в реальности в РФ "не готовы с нами общаться", отметил президент Украины. Он подчеркнул, что Украина подавала официальные запросы, чтобы связаться с Путиным из-за скопления войск РФ вблизи ее границ. По словам Зеленского, "Украину не оставляют без ответа, но этот ответ не ведет к встрече". Телефонный разговор "также никто не подтверждает", добавил президент Украины.

В Кремле подтвердили, что от Украины поступали запросы на встречу Зеленского с Путиным. Но в Киеве якобы не отвечали на вопрос: "Зачем, с какой целью?", сказал спикер Кремля Дмитрий Песков.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, переговоры, Владимир Зеленский, война в Украине
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