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"К переговорам надо готовиться". Смешко заявил, что Зеленский не должен встречаться с Путиным

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Игорь Смешко назвал четыре элемента для успешных переговоров
Игорь Смешко назвал четыре элемента для успешных переговоров
Фото: Александр Киселев / Gordonua.com

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нет смысла встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом бывший руководитель военной разведки Украины, экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко заявил 17 февраля в эфире YouTube-шоу "ГОРДОН" на канале "Дмитрий Гордон".

"Зеленскому не с чем встречаться с Путиным. У него нет для переговоров ничего на руках. У него нет за плечами любого лидера государства любой страны. Есть четыре элемента: экономика, армия, дипломатия, информационная политика (причем мощная – внешняя и внутренняя). Что, есть какой-то из элементов?" – сказал он.

Экс-глава СБУ подчеркнул, что Путин – находящийся у власти более 20 лет диктатор "с одной из самых усовершенствованных машин подавления инакомыслия".

"Что может, к сожалению, сейчас наш президент Путину противопоставить? [...] К переговорам надо готовиться, базу готовить", – считает Смешко.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Путин и Зеленский встречались лично только раз – в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата.

20 апреля 2021 года Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война". Путин ответил через два дня и предложил встретиться в Москве. Глава Кремля заявил, что готов к переговорам о двусторонних отношениях. Для "обсуждения проблем Донбасса" руководство Украины должно встречаться с главарями "ЛНР" и "ДНР", а "уже потом обсуждать их с представителями третьих стран", сказал он.

21 мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Зеленский не будет встречаться с Путиным, если на этой встрече не будет тем оккупированных Крыма и Донбасса.

30 июня Путин говорил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским, так как "ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти – в Берлине и Париже".

Зеленский, реагируя на заявление Путина, назвал слова главы Кремля "пропагандистской мантрой, которая рассчитана на внутреннего потребителя в самой России".

Зеленский 1 декабря, выступая в Верховной Раде с ежегодным посланием, заявил, что не боится переговоров с президентом России. 14 декабря Кулеба сказал, что организация прямых переговоров Зеленского и Путина не ведется.

Встречу Путина с Зеленским в Стамбуле или Анкаре хочет организовать президент Турции Реджеп Эрдоган. По его словам, президент Украины поддерживает идею трехсторонней встречи с ним и Путиным.

17 февраля 2022 года Зеленский заявил, что готов к любому формату переговоров с Россией по деэскалации ситуации. Президент Украины "готов к прямым переговорам два с половиной года". Но, кроме публичной позиции, в реальности в РФ "не готовы с нами общаться", отметил Зеленский. Он подчеркнул, что Украина подавала официальные запросы, чтобы связаться с Путиным из-за скопления войск РФ вблизи ее границ. По словам Зеленского, "Украину не оставляют без ответа, но этот ответ не ведет к встрече". Телефонный разговор "также никто не подтверждает", добавил президент Украины.

В Кремле подтвердили, что от Украины поступали запросы на встречу Зеленского с Путиным. Но в Киеве якобы не отвечали на вопрос: "Зачем, с какой целью?", сказал спикер Кремля Дмитрий Песков.

Теги: Владимир Путин, армия, экономика, Игорь Смешко, переговоры, политика, Владимир Зеленский, дипломаты, президент, безопасность, диктатор, ток-шоу "ГОРДОН"
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