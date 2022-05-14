Бульвар Шоубиз
 
14 мая, 2022
 
Новости

"Человек лижет жопу и трусится от страха одновременно". Приходько рассказала, как Лепс унижался перед Путиным, бегая за ним с иконой

Приходько об артистах из РФ: Думаете, у них есть что-то святое, кроме "Первого канала" и Володьки? Нет!
Приходько об артистах из РФ: Думаете, у них есть что-то святое, кроме "Первого канала" и Володьки? Нет!
Фото: Анастасія Костянтинівна / Facebook

Украинская певица Анастасия Приходько 14 мая на своей странице в Facebook заявила, что у российских артистов, которые поддержали нападение РФ на Украину, нет ничего святого, кроме пропагандистского "Первого канала" и президента РФ Володьки.

Таким образом певица отреагировала на приезд российского артиста Григория Лепса на временно подконтрольную боевикам "ДНР" территорию Донецкой области. Певица разместила на своей странице видео, в котором Лепс запечатлен во время стрельбы в окопе по мишеням вместе с российскими оккупантами. Певица ограничила перепост своей публикации, но этот ролик также размещен в украинском Telegram-канале "Труха Украина".

"Эта пьяная женщина под названием Лепс приехала к "освободителям". Помню, как оно бежало к [президенту РФ Владимиру] Путину и просило оставить автограф на иконе, и тогда я впервые увидела собственными глазами, как человек лижет жопу и трусится от страха одновременно. Было очень смешно наблюдать. Это интересная была история – когда-то расскажу. И все, что происходит сейчас с артистами в РФ, – в моей голове сложились пазлы, почему они себя все так ведут сейчас. И вы думаете, у них есть что-то святое, кроме "Первого канала" и Володьки? Нет. Я прошу не обращаться к этим "мучным червям" – они не стоят вашего внимания, вашего времени. Желаю ему цинка в дорогу", – прокомментировала видео с участием Лепса певица.

Скриншот: Анастасія Костянтинівна / Facebook
Скриншот: Анастасія Костянтинівна / Facebook

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

11 мая 2022 года Лепс вместе с российской певицей Ларисой Долиной и актером Дмитрием Дюжевым выступил на концерте в Донецке, временно подконтрольном боевикам "ДНР". Комментируя его приезд, украинская певица Тина Кароль предсказала, что Лепс станет пищей для червей".

Лепс внесен в базу сайта "Миротворец" как соучастник преступлений российской власти против Украины и ее граждан. Они оправдал и поддержал открытое военное нападение РФ на Украину и незаконно пересекали границу Украины. Ему всем запрещен въезд в страну.

Также Лепс находится в базе сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за пропаганду путинского режима и поддержку войны против Украины.

Теги: Владимир Путин, Григорий Лепс, война России против Украины, Анастасия Приходько
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Невзоров: Если Россия возродится заново, вы получите еще одну русско-украинскую войну рано или поздно
  Невзоров: Если Россия возродится заново, вы получите еще одну русско-украинскую войну рано или поздно
Дмитрий ГОРДОН
  Грозев: Лубянка послала письмо всем региональным шефам ФСБ: "Если вы услышите, что у Путина очень серьезное заболевание, настаиваем, чтобы на это не обращали внимания"
  Грозев: Лубянка послала письмо всем региональным шефам ФСБ: "Если вы услышите, что у Путина очень серьезное заболевание, настаиваем, чтобы на это не обращали внимания"
Дмитрий ГОРДОН
Волонтер из Бучи, спасший сотни семей: Пока умирающая мать истекала кровью, русские подонки насиловали на ее глазах 15-летнюю дочь
Волонтер из Бучи, спасший сотни семей: Пока умирающая мать истекала кровью, русские подонки насиловали на ее глазах 15-летнюю дочь
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Человек лижет жопу и трусится от страха одновременно". Приходько рассказала, как Лепс унижался перед Путиным, бегая за ним с иконой
"Человек лижет жопу и трусится от страха одновременно". Приходько рассказала, как Лепс унижался перед Путиным, бегая за ним с иконой
Данилко прокомментировал шансы Kalush Orchestra на победу на "Евровидении 2022"
Данилко прокомментировал шансы Kalush Orchestra на победу на "Евровидении 2022"
  "Другая страна никогда не станет домом". Проживающая в Нидерландах Каминская записала первую песню на украинском языке. Видео
  "Другая страна никогда не станет домом". Проживающая в Нидерландах Каминская записала первую песню на украинском языке. Видео
  Stefania, Jezebel и другие. Все 25 песен, которые прозвучат в финале "Евровидения 2022". Видео
  Stefania, Jezebel и другие. Все 25 песен, которые прозвучат в финале "Евровидения 2022". Видео
Хлеб, яйца, макароны и сыр. Виталий Ким показал, как готовит завтрак. Видео
Хлеб, яйца, макароны и сыр. Виталий Ким показал, как готовит завтрак. Видео
"Ты будешь пищей для червей". Тина Кароль обратилась к Лепсу
"Ты будешь пищей для червей". Тина Кароль обратилась к Лепсу
Kalush Orchestra высказалась о выступлении на "Евровидении 2022" в случае участия в конкурсе России
Kalush Orchestra высказалась о выступлении на "Евровидении 2022" в случае участия в конкурсе России
Проживающая в Украине певица из РФ: Страшно, что у меня есть метка дьявола – российский паспорт. Куда бы ни приехали русские – их не любят
Проживающая в Украине певица из РФ: Страшно, что у меня есть метка дьявола – российский паспорт. Куда бы ни приехали русские – их не любят
  Звягинцев о Путине: Демилитаризировать хотели – огребли такое вооружение! Хотели денационализировать – ни один не будет говорить на русском
  Звягинцев о Путине: Демилитаризировать хотели – огребли такое вооружение! Хотели денационализировать – ни один не будет говорить на русском
"Продолжаем учить украинскому языку". Kalush Orchestra спела Stefania с участниками "Евровидения 2022" из Франции, Италии и Германии. Видео
"Продолжаем учить украинскому языку". Kalush Orchestra спела Stefania с участниками "Евровидения 2022" из Франции, Италии и Германии. Видео
Вакарчук спел на ЧАЭС "Все буде добре!". Видео
Вакарчук спел на ЧАЭС "Все буде добре!". Видео
  Янина Соколова: Не скажу, что мое отношение к Зеленскому изменилось, но я уважаю этого человека
  Янина Соколова: Не скажу, что мое отношение к Зеленскому изменилось, но я уважаю этого человека
"Такое случалось и 40, и 50 лет назад". В РФ отменили концерты группы "Машина времени"
"Такое случалось и 40, и 50 лет назад". В РФ отменили концерты группы "Машина времени"
40-летняя Брежнева рассказала, как они с Меладзе отметили в Италии его 59-летие
40-летняя Брежнева рассказала, как они с Меладзе отметили в Италии его 59-летие
"Миллион? Давайте больше". Притула согласился комментировать финал "Евровидения", призвав зрителей собрать во время стрима деньги для ВСУ
"Миллион? Давайте больше". Притула согласился комментировать финал "Евровидения", призвав зрителей собрать во время стрима деньги для ВСУ
  Горбунов о нелегально выезжающих украинцах: Выпустите, но возьмите $30 тыс. на ВСУ, а захочет вернуться – $50 тыс. на восстановление Украины
  Горбунов о нелегально выезжающих украинцах: Выпустите, но возьмите $30 тыс. на ВСУ, а захочет вернуться – $50 тыс. на восстановление Украины
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 