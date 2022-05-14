"Человек лижет жопу и трусится от страха одновременно". Приходько рассказала, как Лепс унижался перед Путиным, бегая за ним с иконой

Приходько об артистах из РФ: Думаете, у них есть что-то святое, кроме "Первого канала" и Володьки? Нет! Фото: Анастасія Костянтинівна / Facebook

Таким образом певица отреагировала на приезд российского артиста Григория Лепса на временно подконтрольную боевикам "ДНР" территорию Донецкой области. Певица разместила на своей странице видео, в котором Лепс запечатлен во время стрельбы в окопе по мишеням вместе с российскими оккупантами. Певица ограничила перепост своей публикации, но этот ролик также размещен в украинском Telegram-канале "Труха Украина".

"Эта пьяная женщина под названием Лепс приехала к "освободителям". Помню, как оно бежало к [президенту РФ Владимиру] Путину и просило оставить автограф на иконе, и тогда я впервые увидела собственными глазами, как человек лижет жопу и трусится от страха одновременно. Было очень смешно наблюдать. Это интересная была история – когда-то расскажу. И все, что происходит сейчас с артистами в РФ, – в моей голове сложились пазлы, почему они себя все так ведут сейчас. И вы думаете, у них есть что-то святое, кроме "Первого канала" и Володьки? Нет. Я прошу не обращаться к этим "мучным червям" – они не стоят вашего внимания, вашего времени. Желаю ему цинка в дорогу", – прокомментировала видео с участием Лепса певица.

Скриншот: Анастасія Костянтинівна / Facebook

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