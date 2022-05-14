Проживающая в Украине певица из РФ: Страшно, что у меня есть метка дьявола – российский паспорт. Куда бы ни приехали русские – их не любят

Юрина: Я не считаю себя русской, потому что 10 лет живу в Украине, тут плачу налоги, здесь моя группа, здесь мой муж, вся моя жизнь Фото: yurina_yuyu / Instagram

"Я не считаю себя русской, потому что 10 лет живу в Украине, тут плачу налоги, здесь моя группа, здесь мой муж, вся моя жизнь. Мне очень страшно, что у меня есть метка дьявола – этот [российский] паспорт, по которому обо мне будут судить. Потому что даже когда мы с мужем уезжали на Занзибар на Новый год, все местные очень плохо отзывались о русских, – сказала артистка. – Куда бы ни приехали русские – их всюду не любят. И для меня это сейчас главная проблема, мне нужно изменить гражданство, потому что я не считаю себя причастной к тем россиянам, которые в России. Я украинка, и мне не хочется оказаться под влиянием их репутации. Это не моя репутация, это их репутация".

Юрина подчеркнула, что пока что ее попытки получить украинское гражданство были безуспешны.

"Я живу в Украине 10 лет и за это время смогла добиться только вида на жительство на 10 лет. Этот документ делался три года. Бумажка на бумажке, справка на справке, и я не представляю, что будет с гражданством. Я уже получила два ответа. Это либо "невозможно", либо "после войны", – отметила Юрина.

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