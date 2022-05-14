  Звягинцев о Путине: Демилитаризировать хотели – огребли такое вооружение! Хотели денационализировать – ни один не будет говорить на русском

"Тут есть какая-то зависть, чувство мести. Так нельзя мыслить, так нельзя действовать, – заявил Звягинцев. – Демилитаризировать хотели – огребли такое вооружение! Хотели денационализировать – так теперь ни один русский не будет говорить на русском языке. Просто принципиально выучит украинский язык, если не хотел. Что это за цели? Обе декларированные цели полностью дезавуированы. Мы хотели оттолкнуть НАТО от наших берегов? Вот тебе Швеция и Финляндия. Еще ближе. В этом потоке абсурда, думаю, у него перед глазами есть вся картина. Почему, наблюдая эту картину, не поступить парадоксальным образом, чтобы никто не ожидал? Остановить все, отыграть назад к тем к границам 2014 года и сказать: "Стоп, ребята, что-то шлея под хвост попала. Как-то не так сработал, давайте отыграем все назад, попробуем дружить, попробуем налаживать наши отношения". Но теперь уже все. На десятилетия как минимум".

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Видео: Радио Долин / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)