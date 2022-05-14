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14 мая, 2022
 
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Звягинцев о Путине: Демилитаризировать хотели – огребли такое вооружение! Хотели денационализировать – ни один не будет говорить на русском

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Звягинцев: Теперь уже все
Звягинцев: Теперь уже все
Фото: ЕРА

Российский режиссер и сценарист Андрей Звягинцев в интервью, которое 12 мая вышло на YouTube-канале российского кинокритика Антона Долина, заявил, что президент РФ Владимир Путин объявил войну Украине, руководствуясь либо чувством зависти, либо чувством мести, но не логикой главы государства.

"Тут есть какая-то зависть, чувство мести. Так нельзя мыслить, так нельзя действовать,  заявил Звягинцев. – Демилитаризировать хотели – огребли такое вооружение! Хотели денационализировать – так теперь ни один русский не будет говорить на русском языке. Просто принципиально выучит украинский язык, если не хотел. Что это за цели? Обе декларированные цели полностью дезавуированы. Мы хотели оттолкнуть НАТО от наших берегов? Вот тебе Швеция и Финляндия. Еще ближе. В этом потоке абсурда, думаю, у него перед глазами есть вся картина. Почему, наблюдая эту картину, не поступить парадоксальным образом, чтобы никто не ожидал? Остановить все, отыграть назад к тем к границам 2014 года и сказать: "Стоп, ребята, что-то шлея под хвост попала. Как-то не так сработал, давайте отыграем все назад, попробуем дружить, попробуем налаживать наши отношения". Но теперь уже все. На десятилетия как минимум". 

ВИДЕО
Видео: Радио Долин / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Андрей Звягинцев родился 6 февраля 1964 года в Новосибирске. В 1984 году окончил актерский факультет Новосибирского театрального училища. Работал в Новосибирском ТЮЗ. В 1986 году поступил в ГИТИС, который окончил в 1990 году.

Известность Звягинцеву принесла снятая им картина "Возвращение" (2003). Всего на счету режиссера семь кинокартин и один телесериал.

Андрей Звягинцев – двукратный номинант премии "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" – на победу в этой номинации претендовали снятые им картины "Левиафан" (2014) и "Нелюбовь" (2017).

Теги: Владимир Путин, Андрей Звягинцев, война России против Украины
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