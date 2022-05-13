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Чичваркин: Судя по речи шизофреника Путина, он зассал

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Чичваркин: А где самолеты?
Чичваркин: А где самолеты?
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Речь президента РФ Владимира Путина во время парада в Москве 9 мая ко Дню Победы свидетельствует о том, что он напуган. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил живущий в Великобритании российский бизнесмен Евгений Чичваркин.

"Судя по речи шизофреника [на параде 9 мая], процитирую Pussy Riot, Путин зассал. Этот явный посыл Западу – чтобы не было ядерной войны… Ну да, ему же тяжело будет деньги за нефть и газ качать при ядерной войне – это очень сложно. Здесь причинно-следственная связь. Видимо, кто-то деду донес, что одно с другим как-то не очень вяжется", – подчеркнул Чичваркин.

Он отметил, что в этом году парад в Москве прошел без участия авиации.

"А где самолеты? У меня папа в 80-м году разгонял на самолетах облака, впрыскивая туда какую-то хрень. То есть 40 с лишним лет назад они умели это делать. И недавно это делали. А что сейчас помешало? Это все параноидальные признаки… Язык жестов [Путина] на последних встречах – то срыв в агрессию, то зажатость. Спикеры не знают, что точно говорить, какой оттенок повестки…" – резюмировал Чичваркин.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин 24 февраля объявил о вторжении российских войск в Украину, в тот же день вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока.

Ожидалось, что на параде 9 мая Путин может официально объявить войну Украине вместо так называемой специальной военной операции, об этом сообщал телеканал CNN со ссылкой на чиновников США и Европы. Согласно российскому законодательству, это позволило бы ему мобилизовать резервные силы и поставить в строй призывников, в которых Россия "отчаянно нуждается в условиях растущей нехватки сил".

Путин на параде в Москве назвал нападение РФ на Украину "упреждающим отпором агрессии", но мобилизацию не объявил

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, мобилизация, Евгений Чичваркин, война России против Украины
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