Чичваркин: Судя по речи шизофреника Путина, он зассал

"Судя по речи шизофреника [на параде 9 мая], процитирую Pussy Riot, Путин зассал. Этот явный посыл Западу – чтобы не было ядерной войны… Ну да, ему же тяжело будет деньги за нефть и газ качать при ядерной войне – это очень сложно. Здесь причинно-следственная связь. Видимо, кто-то деду донес, что одно с другим как-то не очень вяжется", – подчеркнул Чичваркин.

Он отметил, что в этом году парад в Москве прошел без участия авиации.

"А где самолеты? У меня папа в 80-м году разгонял на самолетах облака, впрыскивая туда какую-то хрень. То есть 40 с лишним лет назад они умели это делать. И недавно это делали. А что сейчас помешало? Это все параноидальные признаки… Язык жестов [Путина] на последних встречах – то срыв в агрессию, то зажатость. Спикеры не знают, что точно говорить, какой оттенок повестки…" – резюмировал Чичваркин.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube