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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Климкин: Путин вернул единство Запада и сделал то, чего не удалось Трампу

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Климкин (на фото): Путин хотел уничтожить Украину и ослабить Запад, но тотально просчитался
Климкин (на фото): Путин хотел уничтожить Украину и ослабить Запад, но тотально просчитался
Фото: ЕРА

Украина будет в НАТО так же, как Финляндия и Швеция, которые объявили о намерении присоединиться к Альянсу. Такое мнение выразил 12 мая в Facebook бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Финляндия и Швеция будут в Альянсе – благодаря [президенту РФ Владимиру] Путину. Путин вернул единство Запада и сделал то, чего не удалось [теперь уже бывшему президенту США Дональду] Трампу, – заставил увеличить расходы на оборону", – написал он.

Украинский дипломат считает, что "Украина тоже будет в НАТО".

"Никакие разговоры типа макроновских (речь идет о президенте Франции Эммануэле Макроне. – "ГОРДОН") "не будем унижать Путина" этому не помешают. Если Украина сама способна победить Россию, то от такой Украины никто никогда не откажется", – объяснил Климкин.

Он не исключил, что в перспективе членами НАТО могут стать Австралия, Япония "и не только".

"НАТО и Запад должны стать синонимами, как сейчас являются синонимами НАТО и антипутинская коалиция. Путин хотел уничтожить Украину и ослабить Запад, но тотально просчитался и запустил счетчик разрушения своего режима. А Украина окончательно в западной лодке", – заявил Климкин.

https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/posts/553329932820267

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Украина на протяжении последних лет стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции. В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей. 14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина пока не получила.

Контекст:

Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину, начавшегося 24 февраля 2022 года.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин в начале марта заявила, что российская агрессия в Украине как никогда приблизила финскую общественность к НАТО, число его сторонников выросло с 19% до 53%.

В случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО Россия пригрозила развернуть ядерное оружие у границ этих стран. Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с президентом Финляндии приветствовал готовность вступить в НАТО.

12 мая Нийнисте и Марин объявили о поддержке вступления Финляндии в НАТО. По информации СМИ, Финляндия вместе со Швецией подадут заявки на вступление в НАТО одновременно 16 мая.

Теги: Россия, НАТО, Япония, Австралия, Швеция, война, Финляндия, агрессия, оборона, Павел Климкин, вторжение, война России против Украины, дипломаты, Эммануэль Макрон, расходы, членство
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