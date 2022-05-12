Климкин: Путин вернул единство Запада и сделал то, чего не удалось Трампу

"Финляндия и Швеция будут в Альянсе – благодаря [президенту РФ Владимиру] Путину. Путин вернул единство Запада и сделал то, чего не удалось [теперь уже бывшему президенту США Дональду] Трампу, – заставил увеличить расходы на оборону", – написал он.

Украинский дипломат считает, что "Украина тоже будет в НАТО".

"Никакие разговоры типа макроновских (речь идет о президенте Франции Эммануэле Макроне. – "ГОРДОН") "не будем унижать Путина" этому не помешают. Если Украина сама способна победить Россию, то от такой Украины никто никогда не откажется", – объяснил Климкин.

Он не исключил, что в перспективе членами НАТО могут стать Австралия, Япония "и не только".

"НАТО и Запад должны стать синонимами, как сейчас являются синонимами НАТО и антипутинская коалиция. Путин хотел уничтожить Украину и ослабить Запад, но тотально просчитался и запустил счетчик разрушения своего режима. А Украина окончательно в западной лодке", – заявил Климкин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Украина на протяжении последних лет стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции. В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей. 14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина пока не получила.