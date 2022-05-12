В МИД РФ заявили, что членство Финляндии в НАТО нанесет ущерб двусторонним отношениям и безопасности. Нийнисте отметил, что Россия сама подтолкнула

Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном 12 мая на сайте внешнеполитического ведомства России.

12 мая о поддержке вступления Финляндии в НАТО объявили президент страны Саули Нийнисте и премьер Санна Марин. По информации СМИ, Финляндия вместе со Швецией подадут заявки на вступление в НАТО одновременно 16 мая.

"Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз ее национальной безопасности, – отмечается в заявлении МИД РФ. – Российская сторона неоднократно отмечала, что выбор путей обеспечения своей национальной безопасности – за властями и народом Финляндии. Однако в Хельсинки должны отдавать себе отчет об ответственности и последствиях такого шага".

Нийнисте 11 мая на совместной пресс-конференции с премьером Великобритании Борисом Джонсоном заявил, что Россия "долго говорила, что внеблоковость Финляндии и Швеции способствует стабильности в Балтийском море", однако в конце прошлого года в Москве отметили, что обе страны "не могут присоединиться к НАТО", его цитирует Yle.

Это, по словам Нийнисте, изменило ситуацию, поскольку такими заявлениями РФ попыталась заявить, что Финляндия и Швеция "не могут сами что-то решать". Окончательно изменило картину вторжение РФ в Украину 24 февраля – стало ясно, что "Россия способна просто напасть на своего соседа", добавил президент Финляндии.

Говоря о возможной реакции РФ на вступление Финляндии в НАТО Нийнисте отметил, что "они подтолкнули к этому сами" – "пусть посмотрят в зеркало".