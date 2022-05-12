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В МИД РФ заявили, что членство Финляндии в НАТО нанесет ущерб двусторонним отношениям и безопасности. Нийнисте отметил, что Россия сама подтолкнула

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Вторжение РФ в Украину 24 февраля окончательно изменило мнение о внеблоковости Финляндии, отметил Нийнисте
Вторжение РФ в Украину 24 февраля окончательно изменило мнение о внеблоковости Финляндии, отметил Нийнисте
Фото: EPA

Присоединение Финляндии к НАТО "нанесет серьезный ущерб двусторонним российско-финляндским отношениям, поддержанию стабильности и безопасности в североевропейском регионе".

Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном 12 мая на сайте внешнеполитического ведомства России.

12 мая о поддержке вступления Финляндии в НАТО объявили президент страны Саули Нийнисте и премьер Санна Марин. По информации СМИ, Финляндия вместе со Швецией подадут заявки на вступление в НАТО одновременно 16 мая.

"Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз ее национальной безопасности, – отмечается в заявлении МИД РФ. – Российская сторона неоднократно отмечала, что выбор путей обеспечения своей национальной безопасности – за властями и народом Финляндии. Однако в Хельсинки должны отдавать себе отчет об ответственности и последствиях такого шага".

Нийнисте 11 мая на совместной пресс-конференции с премьером Великобритании Борисом Джонсоном заявил, что Россия "долго говорила, что внеблоковость Финляндии и Швеции способствует стабильности в Балтийском море", однако в конце прошлого года в Москве отметили, что обе страны "не могут присоединиться к НАТО", его цитирует Yle.

Это, по словам Нийнисте, изменило ситуацию, поскольку такими заявлениями РФ попыталась заявить, что Финляндия и Швеция "не могут сами что-то решать". Окончательно изменило картину вторжение РФ в Украину 24 февраля – стало ясно, что "Россия способна просто напасть на своего соседа", добавил президент Финляндии.

Говоря о возможной реакции РФ на вступление Финляндии в НАТО Нийнисте отметил, что "они подтолкнули к этому сами" – "пусть посмотрят в зеркало".

Контекст:

Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину, начавшегося 24 февраля 2022 года. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что Альянс способен принять их как можно быстрее. По информации СМИ, Финляндия и Швеция подадут заявки в НАТО одновременно в начале следующей недели.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин в начале марта заявила, что российская агрессия в Украине как никогда приблизила финскую общественность к НАТО, число его сторонников выросло с 19% до 53%. Правительство Швеции намерено обойтись без референдума, достаточно будет решения парламента, отмечала премьер Магдалена Андерссон.

В случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО Россия пригрозила развернуть ядерное оружие у границ этих стран.

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