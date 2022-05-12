ГОРДОН
 
 
МИР

Президент и премьер Финляндии поддержали членство страны в НАТО

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Лидеры Финляндии заявили, что членство в НАТО укрепит безопасность их страны
Лидеры Финляндии заявили, что членство в НАТО укрепит безопасность их страны
Фото: depositphotos.com

Президент Финляндии Саули Нийнисте и премьер Санна Марин 12 мая объявили о поддержке вступления страны в НАТО. Соответствующее совместное заявление опубликовано на сайте президента страны.

"Весной этого года состоялась важная дискуссия о возможном членстве Финляндии в НАТО. Потребовалось время, чтобы парламент и все общество определили свою позицию по этому вопросу. Потребовалось время для тесных международных контактов с НАТО и ее странами-членами, а также со Швецией", – говорится в сообщении.

Президент и премьер отметили, что хотели предоставить время обществу для дискуссии по вопросу вступления в Альянс.

"Теперь, когда момент принятия решения близок, мы заявляем о наших равных взглядах, в том числе для информации парламентским группам и партиям. Членство в НАТО укрепит безопасность Финляндии. Став членом НАТО, Финляндия укрепит весь оборонный альянс. Финляндия должна незамедлительно подать заявку на членство в НАТО", – отмечается в совместном заявлении.

Президент и премьер выразили надежду, что национальные шаги, необходимые для принятия этого решения, будут быстро предприняты в течение следующих нескольких дней.

Контекст:

На фоне нападения России на Украину в Финляндии начали обсуждать возможное вступление в НАТО. Аналогично пересмотрела свой статус внеблоковости и Швеция, решившая принять решение о вступлении в Альянс без референдума.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что, если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.

По информации СМИ, Финляндия и Швеция подадут заявки в НАТО одновременно в начале следующей недели

Россия предостерегла Финляндию и Швецию от вступления в НАТО. "Если одна сторона – а одной стороной мы считаем НАТО – будет сильнее другой, особенно с точки зрения ядерных вооружений, то это будет считаться угрозой для всей архитектуры безопасности и будет заставлять нас принять дополнительные меры", – заявил 8 апреля в интервью Sky News пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: НАТО, Финляндия, Саули Нийнисте, Санна Марин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Если что-то изменилось только в худшую сторону". Макаревич рассказал о своих друзьях, верящих "сетевому вранью"
"Если что-то изменилось – только в худшую сторону". Макаревич рассказал о своих друзьях, верящих "сетевому вранью"
Мозговая объяснила, почему не может давать комментарии о конкурсе "Евровидение 2022"
Мозговая объяснила, почему не может давать комментарии о конкурсе "Евровидение 2022"
"Мой Херсон вам в рот не влезет". Беленюк позировал в футболке с патриотичным принтом
"Мой Херсон вам в рот не влезет". Беленюк позировал в футболке с патриотичным принтом
  Названа дата премьеры фильма Сенцова "Носорог" на Netflix
  Названа дата премьеры фильма Сенцова "Носорог" на Netflix
"Жовтий колір рідне поле, синій колір шлях до волі". Серга написал стихотворение об украинском флаге
"Жовтий колір – рідне поле, синій колір – шлях до волі". Серга написал стихотворение об украинском флаге
Долина, Лепс и Дюжев выступили на концерте в подконтрольном группировке "ДНР" Донецке
Долина, Лепс и Дюжев выступили на концерте в подконтрольном группировке "ДНР" Донецке
  "Евровидение 2022". Конкурсные песни 18 участников второго полуфинала. Видео
  "Евровидение 2022". Конкурсные песни 18 участников второго полуфинала. Видео
74-летняя Нина Матвиенко вышла на сцену в прозрачном платье. Фото
74-летняя Нина Матвиенко вышла на сцену в прозрачном платье. Фото
Орбакайте показала редкие фото своего младшего сына
Орбакайте показала редкие фото своего младшего сына
  Песню Stefania вместе с Kalush Orchestra спели представители Франции на "Евровидении 2022" Alvan & Ahez. Видео
  Песню Stefania вместе с Kalush Orchestra спели представители Франции на "Евровидении 2022" Alvan & Ahez. Видео
"Я думала, она прогрессивная, успешная". Мика Ньютон высказалась о поддержавшей Путина Гагариной
"Я думала, она прогрессивная, успешная". Мика Ньютон высказалась о поддержавшей Путина Гагариной
  "Сейчас есть у меня отношения". 35-летний Клопотенко впервые рассказал о своей избраннице
  "Сейчас есть у меня отношения". 35-летний Клопотенко впервые рассказал о своей избраннице
  "Я верю только одной личности. Она действительно европейский человек". Суханов высказался об антивоенных заявлениях артистов из РФ
  "Я верю только одной личности. Она – действительно европейский человек". Суханов высказался об антивоенных заявлениях артистов из РФ
Позитив высказался о причинах расставания Дорофеевой с Dantes
Позитив высказался о причинах расставания Дорофеевой с Dantes
Победитель "Евровидения 2009" Рыбак сыграл на скрипке мелодию песни, с которой Kalush Orchestra выступит в финале "Евровидения 2022". Видео
Победитель "Евровидения 2009" Рыбак сыграл на скрипке мелодию песни, с которой Kalush Orchestra выступит в финале "Евровидения 2022". Видео
Букмекеры назвали пятерку вероятных претендентов на победу после первого полуфинала "Евровидения 2022"
Букмекеры назвали пятерку вероятных претендентов на победу после первого полуфинала "Евровидения 2022"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кабаева снова беременна. Путин в ярости – СМИ (273111)
2
Экс-супруг Ани Лорак показал застолье с родственниками и новой невестой в Турции (123334)
3
"Это уже не описывается словом "п...здец". В Украине призвали лишить Повалий гражданства после ее выступления перед российскими оккупантами (88788)
4
"Раскладушка чертова", "Лечись, алкобройлер!" Волочкова, посоветовавшая россиянам пить, возмутила сеть шпагатом с верхнего ракурса (74235)
5
"Когда в спальню Х...йлу привели гимнастку Алину К., она радостно согласилась на интим с вождем, но выдвинула условие". Кондратюк написал биографию Путина (57473)
6
"На Лорак похожа". Невеста экс-супруга Ани Лорак снялась без бюстгальтера (52119)
7
"Назло всем врагам и на радость друзьям". Юрий Луценко сообщил о пополнении в семье (44456)
8
"Я верю только одной личности. Она – действительно европейский человек". Суханов высказался об антивоенных заявлениях артистов из РФ (43969)
 
 
 
 