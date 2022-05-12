Президент и премьер Финляндии поддержали членство страны в НАТО

"Весной этого года состоялась важная дискуссия о возможном членстве Финляндии в НАТО. Потребовалось время, чтобы парламент и все общество определили свою позицию по этому вопросу. Потребовалось время для тесных международных контактов с НАТО и ее странами-членами, а также со Швецией", – говорится в сообщении.

Президент и премьер отметили, что хотели предоставить время обществу для дискуссии по вопросу вступления в Альянс.

"Теперь, когда момент принятия решения близок, мы заявляем о наших равных взглядах, в том числе для информации парламентским группам и партиям. Членство в НАТО укрепит безопасность Финляндии. Став членом НАТО, Финляндия укрепит весь оборонный альянс. Финляндия должна незамедлительно подать заявку на членство в НАТО", – отмечается в совместном заявлении.

Президент и премьер выразили надежду, что национальные шаги, необходимые для принятия этого решения, будут быстро предприняты в течение следующих нескольких дней.