Президент и премьер Финляндии поддержали членство страны в НАТО

"Весной этого года состоялась важная дискуссия о возможном членстве Финляндии в НАТО. Потребовалось время, чтобы парламент и все общество определили свою позицию по этому вопросу. Потребовалось время для тесных международных контактов с НАТО и ее странами-членами, а также со Швецией", – говорится в сообщении.
Президент и премьер отметили, что хотели предоставить время обществу для дискуссии по вопросу вступления в Альянс.
"Теперь, когда момент принятия решения близок, мы заявляем о наших равных взглядах, в том числе для информации парламентским группам и партиям. Членство в НАТО укрепит безопасность Финляндии. Став членом НАТО, Финляндия укрепит весь оборонный альянс. Финляндия должна незамедлительно подать заявку на членство в НАТО", – отмечается в совместном заявлении.
Президент и премьер выразили надежду, что национальные шаги, необходимые для принятия этого решения, будут быстро предприняты в течение следующих нескольких дней.
На фоне нападения России на Украину в Финляндии начали обсуждать возможное вступление в НАТО. Аналогично пересмотрела свой статус внеблоковости и Швеция, решившая принять решение о вступлении в Альянс без референдума.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что, если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.
По информации СМИ, Финляндия и Швеция подадут заявки в НАТО одновременно в начале следующей недели.
Россия предостерегла Финляндию и Швецию от вступления в НАТО. "Если одна сторона – а одной стороной мы считаем НАТО – будет сильнее другой, особенно с точки зрения ядерных вооружений, то это будет считаться угрозой для всей архитектуры безопасности и будет заставлять нас принять дополнительные меры", – заявил 8 апреля в интервью Sky News пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.