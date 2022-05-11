Финляндия и Швеция подадут заявки в НАТО одновременно в начале следующей недели – СМИ

Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину Фото: depositphotos.com

Ожидается, что уже завтра, 12 мая, президент Финляндии Саули Нийнисте и премьер Санна Марин впервые выскажут свои позиции по вступлению Финляндии в НАТО.

Издание прогнозирует, что Нийнисте изложит свою позицию в пресс-релизе, но проводить пресс-конференцию не планируется. Марин едет в Японию в четверг, поэтому ее позиция тоже будет изложена в письменной форме. Окончательное решение, как ожидается, Нийнисте и Марин примут 15 мая, после чего выйдут на пресс-конференцию.

В Швеции решение о вступлении в Альянс принимает правительство, возглавляемое социал-демократами. Таким образом, фактически решение будет принимать шведская социал-демократическая партия, которая объявит о своей поддержке вступления в НАТО 15 мая, отмечает Helsingin Sanomat.

После этого начнутся переговоры с НАТО. Все 30 стран НАТО должны ратифицировать членство, что может занять от четырех до 12 месяцев.

В правилах НАТО не указано, в какой форме подается заявка. Вероятная альтернатива – письмо генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу. Заявка Финляндии, скорее всего, будет подана послом Финляндии в НАТО Клаусом Корхоненом.