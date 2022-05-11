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Финляндия и Швеция подадут заявки в НАТО одновременно в начале следующей недели – СМИ

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Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину
Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину
Фото: depositphotos.com

Финляндия и Швеция собираются одновременно подать заявки на вступление в НАТО в начале следующей недели. Об этом 10 мая сообщило издание Helsingin Sanomat, ссылаясь на источники.

Ожидается, что уже завтра, 12 мая, президент Финляндии Саули Нийнисте и премьер Санна Марин впервые выскажут свои позиции по вступлению Финляндии в НАТО.

Издание прогнозирует, что Нийнисте изложит свою позицию в пресс-релизе, но проводить пресс-конференцию не планируется. Марин едет в Японию в четверг, поэтому ее позиция тоже будет изложена в письменной форме. Окончательное решение, как ожидается, Нийнисте и Марин примут 15 мая, после чего выйдут на пресс-конференцию.

В Швеции решение о вступлении в Альянс принимает правительство, возглавляемое социал-демократами. Таким образом, фактически решение будет принимать шведская социал-демократическая партия, которая объявит о своей поддержке вступления в НАТО 15 мая, отмечает Helsingin Sanomat.

После этого начнутся переговоры с НАТО. Все 30 стран НАТО должны ратифицировать членство, что может занять от четырех до 12 месяцев.

В правилах НАТО не указано, в какой форме подается заявка. Вероятная альтернатива – письмо генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу. Заявка Финляндии, скорее всего, будет подана послом Финляндии в НАТО Клаусом Корхоненом.

Контекст:

Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину, начавшегося 24 февраля 2022 года. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что Альянс способен принять их как можно быстрее.

Марин в начале марта заявила, что российская агрессия в Украине как никогда приблизила финскую общественность к НАТО, число его сторонников выросло с 19% до 53%. Правительство Швеции намерено обойтись без референдума, достаточно будет решения парламента.

Россия в случае вступления этих стран в НАТО пригрозила развернуть ядерное оружие у их границ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: НАТО, Швеция, Йенс Столтенберг, Финляндия, Саули Нийнисте, Санна Марин
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