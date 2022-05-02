Финляндия 12 мая примет решение о подаче заявки на вступление в НАТО – СМИ

По данным издания, Нийнисте хочет, чтобы все парламентские группы одновременно узнали его публичную позицию по НАТО. Отмечается, что именно 12 мая различные парламентские комитеты завершат работу над отчетом о внешней политике и политике безопасности.
Ожидается, что решение Финляндии подать заявку на членство в НАТО будет приниматься в два этапа – сначала Нийнисте выскажется в пользу Альянса, а после этого парламентские партии поддержат позицию президента.
По сообщению Iltalehti, премьер-министр Финляндии Санна Марин одобрила принятие решения по НАТО 12 мая.
Издание со ссылкой на источники отмечало 25 апреля, что Финляндия и Швеция готовятся одновременно подать заявку на членство в НАТО в мае.
В Финляндии возможное вступление в НАТО начали обсуждать на фоне нападения России на Украину. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что, если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.
Россия предостерегла Финляндию и Швецию от вступления в НАТО. "Если одна сторона – а одной стороной мы считаем НАТО – будет сильнее другой, особенно с точки зрения ядерных вооружений, то это будет считаться угрозой для всей архитектуры безопасности и будет заставлять нас принять дополнительные меры", – заявил 8 апреля в интервью Sky News пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Если Финляндия и Швеция вступят в НАТО, то "у России станет больше официально зарегистрированных противников", заявил 14 апреля замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В частности, он пригрозил развертыванием в Балтийском регионе кораблей с ядерным оружием. По словам Пескова, президент РФ Владимир Путин поручил российскому минобороны "представить предложения по усилению западного фланга на фоне наращивания военного потенциала НАТО" у границ России.