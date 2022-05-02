Финляндия 12 мая примет решение о подаче заявки на вступление в НАТО – СМИ

По данным издания, Нийнисте хочет, чтобы все парламентские группы одновременно узнали его публичную позицию по НАТО. Отмечается, что именно 12 мая различные парламентские комитеты завершат работу над отчетом о внешней политике и политике безопасности.

Ожидается, что решение Финляндии подать заявку на членство в НАТО будет приниматься в два этапа – сначала Нийнисте выскажется в пользу Альянса, а после этого парламентские партии поддержат позицию президента.

По сообщению Iltalehti, премьер-министр Финляндии Санна Марин одобрила принятие решения по НАТО 12 мая.

Издание со ссылкой на источники отмечало 25 апреля, что Финляндия и Швеция готовятся одновременно подать заявку на членство в НАТО в мае.