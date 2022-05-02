Финляндия планирует на границе с Россией построить "более эффективный забор"

Отмечается, что на данный момент с Россией Финляндию разделяет "тонкое ржавое ограждение из колючей проволоки".
По словам Турунена, оценка будущих строительных работ на данный момент продолжается "на бумаге". Командующий пограничной охраной подчеркнул, что строительство ограждения на границе с Россией требует принятия решений на самом высоком государственном уровне.
Он сообщил, что строительство будет проходить на "наиболее опасных и критических участках". По словам Турунена, наиболее опасными являются пункты пропуска и территории вокруг них.
Он добавил, что вблизи границы с Россией есть и другие зоны риска, но более подробной информации о них не предоставил, сообщает МТV.
Турунен также не сообщил, какой длины забор планирует строить Финляндия и какая длина критических участков.
Финляндия имеет 1343 км общей границы с Россией.
На фоне нападения России на Украину в Финляндии начали обсуждать возможное вступление в НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что, если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.
Россия предостерегла Финляндию и Швецию от вступления в НАТО. "Если одна сторона – а одной стороной мы считаем НАТО – будет сильнее другой, особенно с точки зрения ядерных вооружений, то это будет считаться угрозой для всей архитектуры безопасности и будет заставлять нас принять дополнительные меры", – заявил 8 апреля в интервью Sky News пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Если Финляндия и Швеция вступят в НАТО, то "у России станет больше официально зарегистрированных противников", заявил 14 апреля замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В частности, он пригрозил развертыванием в Балтийском регионе кораблей с ядерным оружием. По словам Пескова, президент РФ Владимир Путин поручил российскому минобороны "представить предложения по усилению западного фланга на фоне наращивания военного потенциала НАТО" у границ России.