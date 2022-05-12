Швеция 16 мая может подать заявку на вступление в НАТО – СМИ

По данным издания, правительство Швеции примет историческое решение о вступлении страны в НАТО на внеочередном заседании вечером 16 мая. Если не произойдет ничего непредвиденного, сразу после этого заявка будет подана.
Как сообщает Expressen, МИД Швеции готовил заявку несколько недель.
Для ее подачи предстоит сделать несколько шагов, добавило издание. Так, 13 мая аналитическая группа, в которую входят все парламентские партии, должна представить отчет. В нем, по информации СМИ, не будет четкого призыва к вступлению в НАТО, но он даст сигнал о том, что это единственная альтернатива для Швеции.
Ожидается, что решение по вопросу подачи заявки на членство 15 мая примет совет правящей в стране Социал-демократической партии (СДП) во главе с премьером Магдаленой Андерссон.
16 мая утром в парламенте Швеции состоятся специальные дебаты по анализу политики безопасности в связи с докладом аналитической группы, а после них пройдет заседание правительства.
12 мая о поддержке вступления Финляндии в НАТО объявили президент страны Саули Нийнисте и премьер Санна Марин.
По информации СМИ, Финляндия и Швеция подадут заявки на вступление в НАТО одновременно.
Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину, начавшегося 24 февраля 2022 года. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что Альянс способен принять их как можно быстрее. По информации СМИ, Финляндия и Швеция подадут заявки в НАТО одновременно в начале следующей недели.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин в начале марта заявила, что российская агрессия в Украине как никогда приблизила финскую общественность к НАТО, число его сторонников выросло с 19% до 53%. Правительство Швеции намерено обойтись без референдума, достаточно будет решения парламента, отмечала Андерссон.
В случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО Россия пригрозила развернуть ядерное оружие у границ этих стран.