Швеция 16 мая может подать заявку на вступление в НАТО – СМИ

Решение по вопросу подачи заявки Швеции на членство в НАТО 15 мая примет совет СДП во главе с премьером Андерссон, отметили СМИ Фото: EPA

По данным издания, правительство Швеции примет историческое решение о вступлении страны в НАТО на внеочередном заседании вечером 16 мая. Если не произойдет ничего непредвиденного, сразу после этого заявка будет подана.

Как сообщает Expressen, МИД Швеции готовил заявку несколько недель.

Для ее подачи предстоит сделать несколько шагов, добавило издание. Так, 13 мая аналитическая группа, в которую входят все парламентские партии, должна представить отчет. В нем, по информации СМИ, не будет четкого призыва к вступлению в НАТО, но он даст сигнал о том, что это единственная альтернатива для Швеции.

Ожидается, что решение по вопросу подачи заявки на членство 15 мая примет совет правящей в стране Социал-демократической партии (СДП) во главе с премьером Магдаленой Андерссон.

16 мая утром в парламенте Швеции состоятся специальные дебаты по анализу политики безопасности в связи с докладом аналитической группы, а после них пройдет заседание правительства.

12 мая о поддержке вступления Финляндии в НАТО объявили президент страны Саули Нийнисте и премьер Санна Марин.

По информации СМИ, Финляндия и Швеция подадут заявки на вступление в НАТО одновременно.