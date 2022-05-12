Сейм Литвы призвал Финляндию и Швецию подать заявку на членство в НАТО

Ни одна третья страна не имеет права наложить вето на свободное волеизъявление Финляндии, Швеции и любой другой европейской страны, отметили в Сейме Литвы Фото: Lietuvos Respublikos Seimas / Flickr

Об этом говорится в релизе, опубликованном 11 мая на сайте парламента Литвы.

За соответствующий проект резолюции XIV-1076 проголосовали 88 депутатов.

Отмечается, что Сейм Литвы "приветствует парламентские обсуждения в Финляндии и Швеции о возможном членстве в НАТО".

"Ни одна третья страна не имеет права наложить вето на свободное волеизъявление Финляндии, Швеции и любой другой европейской страны, отвечающей критериям Североатлантического договора, добиваться членства в НАТО, – подчеркивается в тексте резолюции. – В связи с войной России и Беларуси против Украины и потерей Беларусью независимости в связи с изменением ситуации с безопасностью в Балтийском регионе вступление Финляндии и Швеции в Альянс значительно повысило бы безопасность и обороноспособность этих и других стран региона".

12 мая о поддержке вступления Финляндии в НАТО объявили президент страны Саули Нийнисте и премьер Санна Марин. По информации СМИ, Финляндия вместе со Швецией подадут заявки на вступление в НАТО одновременно 16 мая.

В МИД РФ заявили, что членство Финляндии в НАТО нанесет ущерб двусторонним отношениям и безопасности. Нийнисте отметил, что Россия сама подтолкнула к этому.