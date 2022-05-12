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"Это мощный сигнал сдерживания". Мишель назвал историческим шагом вступление Финляндии в НАТО

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Глава Евросовета назвал решение мощным сигналом сдерживания России на фоне войны, которую она ведет в Украине
Глава Евросовета назвал решение мощным сигналом сдерживания России на фоне войны, которую она ведет в Украине
Фото: ЕРА

Глава Европейского совета Шарль Мишель назвал историческим шагом решение Финляндии стать членом НАТО. Об этом он написал 12 мая в Twitter.

"Единство и солидарность НАТО и ЕС никогда не были ближе. Президент Саули Нийнисте и премьер-министр Санна Марин открывают путь для вступления Финляндии в НАТО. Исторический шаг, однажды сделанный, внесет большой вклад в европейскую безопасность", – написал Мишель.

По его словам, это решение – "мощный сигнал сдерживания" России на фоне войны, которую она ведет в Украине.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину, начавшегося 24 февраля 2022 года.

Марин в начале марта заявила, что российская агрессия в Украине как никогда приблизила финскую общественность к НАТО, число его сторонников выросло с 19% до 53%.

В случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО Россия пригрозила развернуть ядерное оружие у границ этих стран. Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с президентом Финляндии приветствовал готовность вступить в НАТО.

12 мая Нийнисте и Марин объявили о поддержке вступления Финляндии в НАТО. По информации СМИ, Финляндия вместе со Швецией подадут заявки на вступление в НАТО одновременно 16 мая.

Теги: Украина, НАТО, Швеция, война, Финляндия, Саули Нийнисте, война России против Украины, Шарль Мишель, вступ, Санна Марин
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