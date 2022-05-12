"Это мощный сигнал сдерживания". Мишель назвал историческим шагом вступление Финляндии в НАТО

Глава Евросовета назвал решение мощным сигналом сдерживания России на фоне войны, которую она ведет в Украине Фото: ЕРА

"Единство и солидарность НАТО и ЕС никогда не были ближе. Президент Саули Нийнисте и премьер-министр Санна Марин открывают путь для вступления Финляндии в НАТО. Исторический шаг, однажды сделанный, внесет большой вклад в европейскую безопасность", – написал Мишель.

По его словам, это решение – "мощный сигнал сдерживания" России на фоне войны, которую она ведет в Украине.

Unity and solidarity of @NATO and EU have never been closer.@niinisto and @MarinSanna paving way for Finland to join NATO.



A historic step, once taken, that will greatly contribute to European security.



With Russia waging war in #Ukraine it’s a powerful signal of deterrence. — Charles Michel (@eucopresident) May 12, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)