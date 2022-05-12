"Это мощный сигнал сдерживания". Мишель назвал историческим шагом вступление Финляндии в НАТО

"Единство и солидарность НАТО и ЕС никогда не были ближе. Президент Саули Нийнисте и премьер-министр Санна Марин открывают путь для вступления Финляндии в НАТО. Исторический шаг, однажды сделанный, внесет большой вклад в европейскую безопасность", – написал Мишель.
По его словам, это решение – "мощный сигнал сдерживания" России на фоне войны, которую она ведет в Украине.
Unity and solidarity of @NATO and EU have never been closer.@niinisto and @MarinSanna paving way for Finland to join NATO.— Charles Michel (@eucopresident) May 12, 2022
A historic step, once taken, that will greatly contribute to European security.
With Russia waging war in #Ukraine it’s a powerful signal of deterrence.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину, начавшегося 24 февраля 2022 года.
Марин в начале марта заявила, что российская агрессия в Украине как никогда приблизила финскую общественность к НАТО, число его сторонников выросло с 19% до 53%.
В случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО Россия пригрозила развернуть ядерное оружие у границ этих стран. Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с президентом Финляндии приветствовал готовность вступить в НАТО.
12 мая Нийнисте и Марин объявили о поддержке вступления Финляндии в НАТО. По информации СМИ, Финляндия вместе со Швецией подадут заявки на вступление в НАТО одновременно 16 мая.