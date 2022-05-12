Зеленский в разговоре с президентом Финляндии приветствовал готовность вступить в НАТО

"Приветствовал готовность Финляндии подать заявку на вступление в НАТО. Обсудили также европейскую интеграцию Украины и оборонное взаимодействие Украины и Финляндии", – написал Зеленский.

Провів телефонну розмову з Президентом Фінляндії @niinisto . Привітав готовність * подати заявку на вступ до НАТО. Обговорили також європейську інтеграцію України та оборонну * - * взаємодію.

В свою очередь Нийнисте отметил, что в беседе подтвердил твердую поддержку Украины со стороны Финляндии.

"Я поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским и подтвердил полную поддержку Украины со стороны Финляндии. Я проинформировал его о шагах Финляндии к членству в НАТО, и он выразил свою полную поддержку", – написал он.

Контекст:

Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину, начавшегося 24 февраля 2022 года. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что Альянс способен принять эти страны в свой состав как можно быстрее. По информации СМИ, Финляндия и Швеция подадут заявки в НАТО одновременно в начале следующей недели.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин в начале марта заявила, что российская агрессия в Украине как никогда приблизила финскую общественность к НАТО, число его сторонников выросло с 19% до 53%. Правительство Швеции намерено обойтись без референдума, достаточно будет решения парламента, отмечала премьер Магдалена Андерссон.

В случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО Россия пригрозила развернуть ядерное оружие у границ этих стран.

12 мая о поддержке вступления Финляндии в НАТО объявили президент страны и премьер Санна Марин. По информации СМИ, Финляндия вместе со Швецией подадут заявки на вступление в НАТО одновременно 16 мая.