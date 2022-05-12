Россия сама толкнула Финляндию и Швецию в НАТО, цивилизованные страны хотят быть защищены от нее – Зеленский

Зеленский: Из-за российского вторжения в Украину Швеция и Финляндия сделали свой выбор. Уверен, что они будут в НАТО Фото: president.gov.ua

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе общения со студентами ведущих французских университетов 11 мая. Видео опубликовали на канале Офиса президента в YouTube.

"Швеция и Финляндия, я думаю, сделали свой внутренний выбор. Я уверен, что Россия многих толкает от себя. И от своего влияния. Я думаю, что случай и решение относительно Швеции и Финляндии... Из-за российского вторжения в Украину, мы с вами понимаем, Швеция и Финляндия сделали свой выбор. Я думаю, лидеры этих государств сделали выбор, который будет поддержан их обществами. Уверен, что они будут в НАТО. Но еще раз хочу сказать, что иногда Россия, защищая что-то, делает намного хуже. Они защищают себя, как они говорят, от влияния НАТО, но вот таким шагом защиты они толкнули и Финляндию, и Швецию именно в НАТО", – сказал Зеленский.

Он отметил, что поддержка интеграции этих двух стран в НАТО со стороны населения выросла, хотя раньше общества расходились во мнениях по этому вопросу.

"Я уверен, что большинство людей сегодня хочет быть в НАТО, потому что люди хотят быть защищены. Но Россия поставила точку – сегодня цивилизованные страны хотят быть защищены от России. Раньше они думали: от любых угроз, агрессии и войны. Сегодня они говорят: "Я хочу жить спокойно в своем доме, работать, приходить домой и проводить время с семьей, но хочу быть защищенным от России", – добавил Зеленский.