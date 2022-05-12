Россия сама толкнула Финляндию и Швецию в НАТО, цивилизованные страны хотят быть защищены от нее – Зеленский

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе общения со студентами ведущих французских университетов 11 мая. Видео опубликовали на канале Офиса президента в YouTube.
"Швеция и Финляндия, я думаю, сделали свой внутренний выбор. Я уверен, что Россия многих толкает от себя. И от своего влияния. Я думаю, что случай и решение относительно Швеции и Финляндии... Из-за российского вторжения в Украину, мы с вами понимаем, Швеция и Финляндия сделали свой выбор. Я думаю, лидеры этих государств сделали выбор, который будет поддержан их обществами. Уверен, что они будут в НАТО. Но еще раз хочу сказать, что иногда Россия, защищая что-то, делает намного хуже. Они защищают себя, как они говорят, от влияния НАТО, но вот таким шагом защиты они толкнули и Финляндию, и Швецию именно в НАТО", – сказал Зеленский.
Он отметил, что поддержка интеграции этих двух стран в НАТО со стороны населения выросла, хотя раньше общества расходились во мнениях по этому вопросу.
"Я уверен, что большинство людей сегодня хочет быть в НАТО, потому что люди хотят быть защищены. Но Россия поставила точку – сегодня цивилизованные страны хотят быть защищены от России. Раньше они думали: от любых угроз, агрессии и войны. Сегодня они говорят: "Я хочу жить спокойно в своем доме, работать, приходить домой и проводить время с семьей, но хочу быть защищенным от России", – добавил Зеленский.
Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину, начавшегося 24 февраля 2022 года. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что Альянс способен принять их как можно быстрее. По информации СМИ, Финляндия и Швеция подадут заявки в НАТО одновременно в начале следующей недели.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин в начале марта заявила, что российская агрессия в Украине как никогда приблизила финскую общественность к НАТО, число его сторонников выросло с 19% до 53%. Правительство Швеции намерено обойтись без референдума, достаточно будет решения парламента.
Россия в случае вступления этих стран в НАТО пригрозила развернуть ядерное оружие у их границ.