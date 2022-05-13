Украина собирает доказательства причастности Путина и Лаврова к преступлениям против человечности и геноциду – Венедиктова

Об этом 13 мая в эфире национального телемарафона, который транслировал в YouTube канал "Украина 24", заявила генпрокурор Ирина Венедиктова.

"Во всем цивилизованном мире остаются люди под функциональным иммунитетом. Это президент РФ Путин. Мы собираем все доказательства, где он имеет отношение к преступлению агрессии, к преступлениям против человечества и к преступлениям геноцида. Но мы не можем открыто, пока он президент, взять и выдвинуть обвинение, – сказала генпрокурор. – Так же министр иностранных дел Лавров: он под функциональным иммунитетом. И третье лицо – премьер-министр. Но это не означает, что мы не собираем доказательства их преступной деятельности, – мы это все делаем".

Венедиктова отметила, что Офис генпрокурора "делает большую ставку" и рассчитывает на Международный уголовный суд в контексте возможного привлечения этих лиц к ответственности.

По ее словам, украинские правоохранители расследуют дело о геноциде с начала вторжения РФ, уже есть два подозреваемых.

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