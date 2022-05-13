Украина собирает доказательства причастности Путина и Лаврова к преступлениям против человечности и геноциду – Венедиктова

Об этом 13 мая в эфире национального телемарафона, который транслировал в YouTube канал "Украина 24", заявила генпрокурор Ирина Венедиктова.
"Во всем цивилизованном мире остаются люди под функциональным иммунитетом. Это президент РФ Путин. Мы собираем все доказательства, где он имеет отношение к преступлению агрессии, к преступлениям против человечества и к преступлениям геноцида. Но мы не можем открыто, пока он президент, взять и выдвинуть обвинение, – сказала генпрокурор. – Так же министр иностранных дел Лавров: он под функциональным иммунитетом. И третье лицо – премьер-министр. Но это не означает, что мы не собираем доказательства их преступной деятельности, – мы это все делаем".
Венедиктова отметила, что Офис генпрокурора "делает большую ставку" и рассчитывает на Международный уголовный суд в контексте возможного привлечения этих лиц к ответственности.
По ее словам, украинские правоохранители расследуют дело о геноциде с начала вторжения РФ, уже есть два подозреваемых.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину ночью 24 февраля, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".
Президент Владимир Зеленский называет действия РФ в Украине геноцидом. Такого же мнения президенты Польши и США.
Первой в мире признала геноцидом действия России в Украине Эстония, соответствующее решение 21 апреля принял парламент страны – Рийгикогу. В тот же день Сейм Латвии единогласно признал российскую агрессию геноцидом украинского народа. 27 апреля это сделал парламент Канады.
14 апреля Верховная Рада признала действия российских оккупантов в Украине геноцидом украинского народа.
10 мая Сейм Литвы единогласно принял резолюцию, которой признал войну РФ против Украины геноцидом украинского народа, а Россию – государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм.
11 мая геноцидом украинского народа действия российской армии в Украине признал Сенат Чехии.