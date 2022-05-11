Сенат Чехии признал действия российской армии в Украине геноцидом украинского народа

"Чешский Сенат только что признал преступления, которые российская армия совершает в Украине, геноцидом украинского народа. В принятом постановлении также содержится поддержка дальнейшего предоставления Чехией Украине оружия и получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС. Спасибо!" – написал посол.

В тексте постановления, которое опубликовал посол, говорится, что Сенат осуждает этнически мотивированные преступления против человечества, такие как массовые казни, проявление неуважения к погибшим, пытки, изнасилования, физическое и психическое насилие или насильственную депортацию детей, "которые Россия совершает систематически и масштабно, что является проявлением геноцида против украинского народа".

Согласно информации на сайте Сената, из присутствовавших на заседании 64 депутатов 55 проголосовали за эту резолюцию, один – против, восемь воздержались. Для принятия нужно было 33 голоса.