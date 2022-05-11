Сенат Чехии признал действия российской армии в Украине геноцидом украинского народа

"Чешский Сенат только что признал преступления, которые российская армия совершает в Украине, геноцидом украинского народа. В принятом постановлении также содержится поддержка дальнейшего предоставления Чехией Украине оружия и получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС. Спасибо!" – написал посол.
В тексте постановления, которое опубликовал посол, говорится, что Сенат осуждает этнически мотивированные преступления против человечества, такие как массовые казни, проявление неуважения к погибшим, пытки, изнасилования, физическое и психическое насилие или насильственную депортацию детей, "которые Россия совершает систематически и масштабно, что является проявлением геноцида против украинского народа".
Согласно информации на сайте Сената, из присутствовавших на заседании 64 депутатов 55 проголосовали за эту резолюцию, один – против, восемь воздержались. Для принятия нужно было 33 голоса.
Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину ночью 24 февраля, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".
Президент Владимир Зеленский называет действия РФ в Украине геноцидом. Такого же мнения президенты Польши и США.
Первой в мире признала геноцидом действия России в Украине Эстония, соответствующее решение 21 апреля принял парламент страны – Рийгикогу. В тот же день Сейм Латвии единогласно признал российскую агрессию геноцидом украинского народа. 27 апреля это сделал парламент Канады.
14 апреля Верховная Рада признала действия российских оккупантов в Украине геноцидом украинского народа.
10 мая Сейм Литвы единогласно принял резолюцию, которой признал войну РФ против Украины геноцидом украинского народа, а Россию – государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм.