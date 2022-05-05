Филарет: Мы являемся свидетелями того, когда под флагом так называемой "денацификации" формируется новейший русский нацизм

Филарет обратился к главному раввину Украины Моше Реувену Асману по поводу антисемитских высказываний главы МИД РФ Сергея Лаврова и назвал их позорными.
"Уже очевидно, что нынешняя Россия и ее руководство осуществляют не только геноцид украинского народа, но и откровенно ведут антисемитскую политику. Мы знаем, что за время нынешней войны российские ракеты и бомбы упали на трагическое место в истории человечества – Бабий Яр в Киеве, а также еврейские кладбища в Берковцах в Киеве, Белой Церкви, Дробицком Яре и синагогу в Харькове", – отметил предстоятель ПЦУ.
Он добавил, что особенно возмущает, что эти преступления совершает страна, именующая себя православной.
"Такие действия несовместимы не только с учением Иисуса Христа, но и с общечеловеческой моралью. К сожалению, мы являемся свидетелями того, когда под флагом так называемой "денацификации" формируется человеконенавистническая идеология – новейший русский нацизм", – подчеркнул Филарет.
Он выразил поддержку представителям иудейской общины Украины и солидарность с еврейским народом в его протесте против проявлений антисемитизма.
"Украина обязательно победит в российско-украинской войне, ведь за нами правда, а значит, и Господь. Нашим оружием, которого больше всего боится агрессор, является межконфессиональный мир и согласие. Наша сила в единстве и сплоченности ради демократической, суверенной и процветающей Украины", – заявил предстоятель ПЦУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину ночью 24 февраля, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".
Президент Владимир Зеленский называет действия РФ в Украине геноцидом. Такого же мнения президенты Польши и США, а также Сейм Литвы.
Лавров 1 мая в интервью итальянской телекомпании Mediaset сравнил Зеленского и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, заявив, что последний тоже "имел еврейские корни". В Израиле резко раскритиковали его слова. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид назвал слова Лаврова "непростительным и возмутительным заявлением, а также ужасной исторической ошибкой". Посла РФ в Израиле вызвали в МИД для разъяснительной беседы.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал комментарии Лаврова гнусными и оскорбительными для Зеленского, Украины, Израиля и еврейского народа. "Министр Лавров не смог скрыть глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит", – подчеркнул Кулеба.
Зеленский выразил возмущение по поводу высказываний Лаврова. "Эти слова означают, что самый высокий дипломат РФ перекладывает на еврейский народ вину за преступления нацистов. Нет слов. Никто не слышит отрицаний или оправданий из Москвы. Там молчат – а значит, соглашаются с тем, что сказал их министр иностранных дел", – сказал он.
В Германии осудили высказывания Лаврова, Израиль потребовал извинений от него. Но в МИД РФ не извинились и заявили, что заявление Лапида "антиисторическое".