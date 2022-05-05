Филарет: Мы являемся свидетелями того, когда под флагом так называемой "денацификации" формируется новейший русский нацизм

Филарет: Нашим оружием, которого больше всего боится агрессор, является межконфессиональный мир и согласие Фото: Патріарх Філарет / Facebook

Филарет обратился к главному раввину Украины Моше Реувену Асману по поводу антисемитских высказываний главы МИД РФ Сергея Лаврова и назвал их позорными.

"Уже очевидно, что нынешняя Россия и ее руководство осуществляют не только геноцид украинского народа, но и откровенно ведут антисемитскую политику. Мы знаем, что за время нынешней войны российские ракеты и бомбы упали на трагическое место в истории человечества – Бабий Яр в Киеве, а также еврейские кладбища в Берковцах в Киеве, Белой Церкви, Дробицком Яре и синагогу в Харькове", – отметил предстоятель ПЦУ.

Он добавил, что особенно возмущает, что эти преступления совершает страна, именующая себя православной.

"Такие действия несовместимы не только с учением Иисуса Христа, но и с общечеловеческой моралью. К сожалению, мы являемся свидетелями того, когда под флагом так называемой "денацификации" формируется человеконенавистническая идеология – новейший русский нацизм", – подчеркнул Филарет.

Он выразил поддержку представителям иудейской общины Украины и солидарность с еврейским народом в его протесте против проявлений антисемитизма.

"Украина обязательно победит в российско-украинской войне, ведь за нами правда, а значит, и Господь. Нашим оружием, которого больше всего боится агрессор, является межконфессиональный мир и согласие. Наша сила в единстве и сплоченности ради демократической, суверенной и процветающей Украины", – заявил предстоятель ПЦУ.

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