"Ты будешь пищей для червей". Тина Кароль обратилась к Лепсу

"Король сказал: "Он с вами справится, шаля, –
И пошутил: "Пусть будет пухом вам земля!"
Я буду пищей для червей,
Тогда он женится на ней...
Простит мне Бог, я презираю короля!" – такие слова есть в песне.
Тина Кароль добавила титры к ролику, перефразировав один эпизод. Она также подчеркнула, что отказав когда-то Лепсу в сотрудничестве, была права. В 2013 году велись переговоры о том, чтобы Лепс стал продюсером Тины Кароль. Об этом сообщали в программе "ТСН. Особливе" на телеканале "1+1".
"Нутро животного. Все было ясно еще тогда, когда я сказала тебе "нет". Ты будешь пищей для червей. Мы презираем "короля". Трек выбрал класс, молодчага", – написала Тина Кароль.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Лепс внесен в базу сайта "Миротворец" как соучастник преступлений российской власти против Украины и ее граждан. Они оправдал и поддержал открытое военное нападение РФ на Украину и незаконно пересекали границу Украины. Ему всем запрещен въезд в страну.
Вместе с певицей Ларисой Долиной и актером Дмитрием Дюжевым 11 мая 2022 года он выступил на концерте, посвященном так называемому "Дню республики" в Донецке, временно находящемся под контролем группировки "ДНР".
Тина Кароль уехала в Польшу. 20 марта певица выступала на благотворительном мероприятии "Вместе с Украиной" в городе Лодзь, а 30 марта приняла участие в благотворительном концерте "Для України".
Российское издание "Известия" 20 апреля опубликовало список украинских знаменитостей, которым запрещен въезд в РФ на 50 лет. Редакция подчеркнула, что официальными комментариями по поводу происхождения списка не располагает. В этот список вошла Тина Кароль.