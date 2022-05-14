"Ты будешь пищей для червей". Тина Кароль обратилась к Лепсу

"Король сказал: "Он с вами справится, шаля, –

И пошутил: "Пусть будет пухом вам земля!"

Я буду пищей для червей,

Тогда он женится на ней...

Простит мне Бог, я презираю короля!" – такие слова есть в песне.

Тина Кароль добавила титры к ролику, перефразировав один эпизод. Она также подчеркнула, что отказав когда-то Лепсу в сотрудничестве, была права. В 2013 году велись переговоры о том, чтобы Лепс стал продюсером Тины Кароль. Об этом сообщали в программе "ТСН. Особливе" на телеканале "1+1".

"Нутро животного. Все было ясно еще тогда, когда я сказала тебе "нет". Ты будешь пищей для червей. Мы презираем "короля". Трек выбрал класс, молодчага", – написала Тина Кароль.





Скриншот: tina_karol / Instagram

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