Бульвар Шоубиз
 
14 мая, 2022
 
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"Ты будешь пищей для червей". Тина Кароль обратилась к Лепсу

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Тина Кароль заявила, что у Лепса нутро животного
Тина Кароль заявила, что у Лепса нутро животного
Фото: Тина Кароль / Facebook

Украинская певица Тина Кароль 13 мая в Instagram Stories опубликовала ролик из Instagram-аккаунта российского певца Григория Лепса, в котором звучит песня Владимира Высоцкого "Рыцарский турнир".

"Король сказал: "Он с вами справится, шаля, –
И пошутил: "Пусть будет пухом вам земля!"
Я буду пищей для червей,
Тогда он женится на ней...
Простит мне Бог, я презираю короля!" – такие слова есть в песне.

Тина Кароль добавила титры к ролику, перефразировав один эпизод. Она также подчеркнула, что отказав когда-то Лепсу в сотрудничестве, была права. В 2013 году велись переговоры о том, чтобы Лепс стал продюсером Тины Кароль. Об этом сообщали в программе "ТСН. Особливе" на телеканале "1+1".

"Нутро животного. Все было ясно еще тогда, когда я сказала тебе "нет". Ты будешь пищей для червей. Мы презираем "короля". Трек выбрал класс, молодчага", – написала Тина Кароль.


Скриншот: tina_karol / Instagram

Скриншот: tina_karol / Instagram

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Лепс внесен в базу сайта "Миротворец" как соучастник преступлений российской власти против Украины и ее граждан. Они оправдал и поддержал открытое военное нападение РФ на Украину и незаконно пересекали границу Украины. Ему всем запрещен въезд в страну.

Вместе с певицей Ларисой Долиной и актером Дмитрием Дюжевым 11 мая 2022 года он выступил на концерте, посвященном так называемому "Дню республики" в Донецке, временно находящемся под контролем группировки "ДНР". 

Тина Кароль уехала в Польшу. 20 марта певица выступала на благотворительном мероприятии "Вместе с Украиной" в городе Лодзь, а 30 марта приняла участие в благотворительном концерте "Для України".

Российское издание "Известия" 20 апреля опубликовало список украинских знаменитостей, которым запрещен въезд в РФ на 50 лет. Редакция подчеркнула, что официальными комментариями по поводу происхождения списка не располагает. В этот список вошла Тина Кароль.

Теги: Россия, Донецк, Украина, Григорий Лепс, концерт, ДНР, Тина Кароль, певица, продюсер, сотрудничество
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