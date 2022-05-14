Kalush Orchestra высказались о выступлении на "Евровидении 2022" в случае участия в конкурсе России

Отвечая на вопрос, вышли ли бы они на сцену в случае допуска России к "Евровидению 2022, Kalush Orchestra заявили, что, участвуя в конкурсе, не задумываются, из какой стране участник. Музыканты подчеркнули, что в первую очередь оценивают конкурсную работу.

"Но мы считаем, что решение об исключении России из конкурса верно с учетом войны, которую РФ ведет в Украине сегодня", – подчеркнули они.

Война России против Украины. Главное (обновляется)