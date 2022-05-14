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14 мая, 2022
 
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Kalush Orchestra высказались о выступлении на "Евровидении 2022" в случае участия в конкурсе России

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Kalush Orchestra представляют Украину на "Евровидении 2022"
Kalush Orchestra представляют Украину на "Евровидении 2022"
Фото: kalush.orchestra / Instagram

Украинская группа Kalush Orchestra, представляющая Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение 2022" в Турине (Италия) в интервью "Фактам Life" 13 мая заявили, что считают правильным решение об дисквалифицировали России.

Отвечая на вопрос, вышли ли бы они на сцену в случае допуска России к "Евровидению 2022, Kalush Orchestra заявили, что, участвуя в конкурсе, не задумываются, из какой стране участник. Музыканты подчеркнули, что в первую очередь оценивают конкурсную работу.

"Но мы считаем, что решение об исключении России из конкурса верно с учетом войны, которую РФ ведет в Украине сегодня", – подчеркнули они.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Организаторы "Евровидения 2022" 25 февраля 2022 года заявили, что Россия не будет участвовать в конкурсе в этом году.

Kalush Orchestra, с песней Stefania прошла в финал

Она выступит 14 мая в финале "Евровидение 2022" под 12-м номером.

 

Теги: Россия, Евровидение, Украина, музыка, конкурс, музыкант, Kalush Orchestra
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