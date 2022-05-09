По столице Сербии в честь Дня Победы прошли пророссийские активисты с картонным Путиным

Участие в марше пророссийских сил приняли посол РФ Александр Боцан-Харченко и министр инноваций и технологического развития Сербии Ненад Попович, отмечает агентство.
Получивший образование в Москве Попович, в частности, заявил в ходе мероприятия, что Сербия и Россия "всегда были на правильной стороне истории".
Помимо картонного Путина, участники пророссийского марша несли большую букву Z, символизирующую российское вторжение в Украину. Присутствовали и другие лозунги в поддержку российской агрессии.
Associated Press отмечает, что Сербия является "традиционным балканским союзником России".
9 мая в России празднуют День Победы, во многих городах проходят парады. На параде в Москве, в частности, выступил Путин, в своей речи он назвал нападение РФ на Украину "упреждающим отпором агрессии".
В большинстве стран Европы, а также в США и Великобритании день победы во Второй мировой войне отмечается 8 мая, поскольку в 1945 году в этот день в 22.43 по центральноевропейскому времени была подписана безоговорочная капитуляция нацистской Германии. По московскому времени капитуляция была подписана в 00.43 на следующий день – 9 мая.