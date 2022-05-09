По столице Сербии в честь Дня Победы прошли пророссийские активисты с картонным Путиным

Фигура Путина из картона была почти в натуральную величину Фото: ЕРА

Участие в марше пророссийских сил приняли посол РФ Александр Боцан-Харченко и министр инноваций и технологического развития Сербии Ненад Попович, отмечает агентство.

Получивший образование в Москве Попович, в частности, заявил в ходе мероприятия, что Сербия и Россия "всегда были на правильной стороне истории".

Помимо картонного Путина, участники пророссийского марша несли большую букву Z, символизирующую российское вторжение в Украину. Присутствовали и другие лозунги в поддержку российской агрессии.

Associated Press отмечает, что Сербия является "традиционным балканским союзником России".