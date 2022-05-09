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По столице Сербии в честь Дня Победы прошли пророссийские активисты с картонным Путиным

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Фигура Путина из картона была почти в натуральную величину
Фигура Путина из картона была почти в натуральную величину
Фото: ЕРА

9 мая в столице Сербии Белграде пророссийские активисты провели марш в память о жертвах Второй мировой войны, при этом участники акции несли картонную фигуру президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает Associated Press.

Участие в марше пророссийских сил приняли посол РФ Александр Боцан-Харченко и министр инноваций и технологического развития Сербии Ненад Попович, отмечает агентство.

Получивший образование в Москве Попович, в частности, заявил в ходе мероприятия, что Сербия и Россия "всегда были на правильной стороне истории".

Помимо картонного Путина, участники пророссийского марша несли большую букву Z, символизирующую российское вторжение в Украину. Присутствовали и другие лозунги в поддержку российской агрессии.

Associated Press отмечает, что Сербия является "традиционным балканским союзником России".

Контекст:

9 мая в России празднуют День Победы, во многих городах проходят парады. На параде в Москве, в частности, выступил Путин, в своей речи он назвал нападение РФ на Украину "упреждающим отпором агрессии".

В большинстве стран Европы, а также в США и Великобритании день победы во Второй мировой войне отмечается 8 мая, поскольку в 1945 году в этот день в 22.43 по центральноевропейскому времени была подписана безоговорочная капитуляция нацистской Германии. По московскому времени капитуляция была подписана в 00.43 на следующий день – 9 мая.

Теги: Россия, Владимир Путин, Сербия, День Победы, марш, 9 мая, активист, Белград, Александр Боцан-Харченко, посол
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