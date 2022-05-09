"Болезненные имперские амбиции". В Офисе президента отреагировали на речь Путина на параде

Путин, выступая на параде ко Дню победы в Москве, заявил ,якобы вторжение России в Украину стало ответом на подготовку к "очередной карательной операции на Донбассе, к вторжению на наши исторические земли, включая Крым".
Также он обвинил НАТО в "активном военном освоении прилегающих к России территорий". Подоляк все заявления Путина опроверг.
"Проговорим еще раз. Страны НАТО не собирались нападать на Россию. Украина не планировала атаковать Крым. Российские военные погибают, не защищая свою страну, а пытаясь оккупировать другую. В этой войне не было никаких оптимальных факторов, кроме болезненных имперских амбиций России", – сказал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Проговорімо ще раз. Країни НАТО не збиралися нападати на Росію. Україна не планувала атакувати Крим. Російські військові гинуть, не захищаючи свою країну, а намагаючись окупувати іншу. У цієї війни не було жодних раціональних причин окрім хворобливих імперських амбіцій Рф.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 9, 2022
24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". В тот же день вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам по всей стране.
Ожидалось, что на параде к 9 мая Путин может официально объявить войну Украине вместо так называемой специальной военной операции, об этом сообщал телеканал CNN со ссылкой на чиновников США и Запада. Согласно российскому законодательству, это позволило бы Путину мобилизовать резервные силы и призывать призывников, в которых Россия "отчаянно нуждается в условиях растущей нехватки сил".