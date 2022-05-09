ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Болезненные имперские амбиции". В Офисе президента отреагировали на речь Путина на параде

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Подоляк: Российские военные погибают, не защищая свою страну, а пытаясь оккупировать другую
Подоляк: Российские военные погибают, не защищая свою страну, а пытаясь оккупировать другую
Фото: president.gov.ua

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил в Twitter, что у нападения России на Украину не было никаких оптимальных факторов, кроме "болезненных имперских амбиций России". Так он отреагировал на выступление президента РФ Владимира Путина на параде в Москве.

Путин, выступая на параде ко Дню победы в Москве, заявил ,якобы вторжение России в Украину стало ответом на подготовку к "очередной карательной операции на Донбассе, к вторжению на наши исторические земли, включая Крым". 

Также он обвинил НАТО в "активном военном освоении прилегающих к России территорий". Подоляк все заявления Путина опроверг.

"Проговорим еще раз. Страны НАТО не собирались нападать на Россию. Украина не планировала атаковать Крым. Российские военные погибают, не защищая свою страну, а пытаясь оккупировать другую. В этой войне не было никаких оптимальных факторов, кроме болезненных имперских амбиций России", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". В тот же день вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам по всей стране.

Ожидалось, что на параде к 9 мая Путин может официально объявить войну Украине вместо так называемой специальной военной операции, об этом сообщал телеканал CNN со ссылкой на чиновников США и Запада. Согласно российскому законодательству, это позволило бы Путину мобилизовать резервные силы и призывать призывников, в которых Россия "отчаянно нуждается в условиях растущей нехватки сил".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Владимир Путин, Крым, НАТО, война, парад Победы, война России против Украины, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Раскладушка чертова", "Лечись, алкобройлер!" Волочкова, посоветовавшая россиянам пить, возмутила сеть шпагатом с верхнего ракурса
"Раскладушка чертова", "Лечись, алкобройлер!" Волочкова, посоветовавшая россиянам пить, возмутила сеть шпагатом с верхнего ракурса
"Дед воевал за Отчизну, а ты, сука, продала Украину". Лолита в посте о 9 мая и Львове умолчала о военной агрессии РФ
"Дед воевал за Отчизну, а ты, сука, продала Украину". Лолита в посте о 9 мая и Львове умолчала о военной агрессии РФ
"После 100 дней интенсивной терапии наша девочка наконец-то дома". Чопра впервые показала дочь, рожденную суррогатной матерью
"После 100 дней интенсивной терапии наша девочка наконец-то дома". Чопра впервые показала дочь, рожденную суррогатной матерью
"Эта проклятая война открыла в нас скрытые резервы". Дурнев заявил о важности единения украинцев
"Эта проклятая война открыла в нас скрытые резервы". Дурнев заявил о важности единения украинцев
"Есть много людей, которым не хватает той материнской любви, которую мне посчастливилось получить". Чмерковский показал свою маму-одесситку
"Есть много людей, которым не хватает той материнской любви, которую мне посчастливилось получить". Чмерковский показал свою маму-одесситку
"Люблю эти фотографии, на них счастье". Мозговая показала редкие снимки с покойным отцом
"Люблю эти фотографии, на них счастье". Мозговая показала редкие снимки с покойным отцом
"Это цинично". У спасенной в Бородянке кошки появилась страница в Instagram, новое имя и объявились прежние хозяева, которые хотят ее вернуть
"Это цинично". У спасенной в Бородянке кошки появилась страница в Instagram, новое имя и объявились прежние хозяева, которые хотят ее вернуть
"Мам, а я точно от нашего папы?" Узелков рассказал о своей матери
"Мам, а я точно от нашего папы?" Узелков рассказал о своей матери
"Принцесса". Жена Роналду показала новорожденную дочь, брат которой умер при родах, и назвала ее имя
"Принцесса". Жена Роналду показала новорожденную дочь, брат которой умер при родах, и назвала ее имя
"Мы никогда не думали, что в XXI веке появится новый нацизм рашизм". Тина Кароль выступила на памятном мероприятии в Берлине
"Мы никогда не думали, что в XXI веке появится новый нацизм – рашизм". Тина Кароль выступила на памятном мероприятии в Берлине
"Мои самые родные". Зеленский показал архивные фото с женой и детьми и свой детский снимок с мамой
"Мои самые родные". Зеленский показал архивные фото с женой и детьми и свой детский снимок с мамой
"Это поступок с ее стороны". Зеленская рассказала, какой вопрос о Путине чаще всего задавали первой леди США украинские беженцы
"Это поступок с ее стороны". Зеленская рассказала, какой вопрос о Путине чаще всего задавали первой леди США украинские беженцы
Участники "Евровидения 2022" The Rasmus и Kalush Orchestra спели Jezebel и Stefania в стиле хита In The Shadows. Go-A отреагировала. Видео
Участники "Евровидения 2022" The Rasmus и Kalush Orchestra спели Jezebel и Stefania в стиле хита In The Shadows. Go-A отреагировала. Видео
  "Я не хочу российский паспорт, мне тяжело с ним". Dantes рассказал о сестре из РФ, которая хочет получить украинское гражданство
  "Я не хочу российский паспорт, мне тяжело с ним". Dantes рассказал о сестре из РФ, которая хочет получить украинское гражданство
  В Италии состоялась церемония открытия "Евровидения 2022". Видео
  В Италии состоялась церемония открытия "Евровидения 2022". Видео
  Кондратюк о замалчивающей войну Паперной: Как Сумская может отвечать за то, что делает ее дочь? Единственное – полностью разорвать отношения
  Кондратюк о замалчивающей войну Паперной: Как Сумская может отвечать за то, что делает ее дочь? Единственное – полностью разорвать отношения
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Разумков показал совместное фото с матерью – известной театральной и киноактрисой (53442)
2
Кондратюк о замалчивающей войну Паперной: Как Сумская может отвечать за то, что делает ее дочь? Единственное – полностью разорвать отношения (41942)
3
Харчишин рассказал, какой была реакция Пугачевой на его просьбу не молчать после нападения РФ на Украину (35051)
4
Дочь поддерживающего Путина Машкова: Я верю, что мой папа – порядочный заколдованный человек (33789)
5
"Хто всравсь? Невістка!" Лолита рассказала, что она из Украины, когда в РФ речь зашла о национализации имущества певцов (29086)
6
"Это тоже выбор. Все хотят классной жизни". Dantes высказался о романе Дорофеевой с украинским ресторатором Кацуриным (17158)
7
Ступка рассказал, как Логунова, которая ушла от него к американскому бизнесмену, смогла получить визу в США (16953)
8
"Наша семья будет больше". Осадчая поздравила Горбунова с Днем ангела (15979)
 
 
 
 