"Болезненные имперские амбиции". В Офисе президента отреагировали на речь Путина на параде

Путин, выступая на параде ко Дню победы в Москве, заявил ,якобы вторжение России в Украину стало ответом на подготовку к "очередной карательной операции на Донбассе, к вторжению на наши исторические земли, включая Крым".

Также он обвинил НАТО в "активном военном освоении прилегающих к России территорий". Подоляк все заявления Путина опроверг.

"Проговорим еще раз. Страны НАТО не собирались нападать на Россию. Украина не планировала атаковать Крым. Российские военные погибают, не защищая свою страну, а пытаясь оккупировать другую. В этой войне не было никаких оптимальных факторов, кроме болезненных имперских амбиций России", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Проговорімо ще раз. Країни НАТО не збиралися нападати на Росію. Україна не планувала атакувати Крим. Російські військові гинуть, не захищаючи свою країну, а намагаючись окупувати іншу. У цієї війни не було жодних раціональних причин окрім хворобливих імперських амбіцій Рф. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 9, 2022