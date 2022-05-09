Путину будет сложно придумать какую-нибудь победу, он уже ужасно ошибся – постпред США при ОБСЕ

"Он ужасно ошибся, когда начал эту войну. И, конечно, Россия проиграла в битве под Киевом, ее силы были отброшены от столицы, в Черниговской и Сумской области. Теперь они пытаются наступать на востоке и на юге. Мне сложно увидеть, как Путин может придумать какую-то победу здесь. Учитывая те огромные ошибки, которые он совершил", – подчеркнул Карпентер.

Он убежден, что Украина обязательно победит.

"Украина, в конце концов, будет триумфатором в этой войне. Империалистический мир, в котором один мужчина может диктовать всему миру свои правила, не преуспевает, он проигрывает", – подчеркнул представитель США при ОБСЕ.

Карпентер также отметил, что санкции Запада уже нанесли российской экономике большой ущерб.

"Санкции и меры экспортного контроля со стороны западных стран – мы говорим не только о Западе географическом, но и об Австралии, и о Новой Зеландии, и Японии, – что теперь у них не будет развиваться ни экономика, ни военно-промышленный комплекс", – резюмировал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)