Путину будет сложно придумать какую-нибудь победу, он уже ужасно ошибся – постпред США при ОБСЕ

"Он ужасно ошибся, когда начал эту войну. И, конечно, Россия проиграла в битве под Киевом, ее силы были отброшены от столицы, в Черниговской и Сумской области. Теперь они пытаются наступать на востоке и на юге. Мне сложно увидеть, как Путин может придумать какую-то победу здесь. Учитывая те огромные ошибки, которые он совершил", – подчеркнул Карпентер.
Он убежден, что Украина обязательно победит.
"Украина, в конце концов, будет триумфатором в этой войне. Империалистический мир, в котором один мужчина может диктовать всему миру свои правила, не преуспевает, он проигрывает", – подчеркнул представитель США при ОБСЕ.
Карпентер также отметил, что санкции Запада уже нанесли российской экономике большой ущерб.
"Санкции и меры экспортного контроля со стороны западных стран – мы говорим не только о Западе географическом, но и об Австралии, и о Новой Зеландии, и Японии, – что теперь у них не будет развиваться ни экономика, ни военно-промышленный комплекс", – резюмировал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия ведет войну против Украины с 2014 года, когда был оккупирован Крым и началась агрессия на Донбассе. Все это время Москва не признавала своего присутствия на востоке Украины. 24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. Путин назвал это "спецоперацией".
Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.