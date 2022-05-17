Бульвар Шоубиз
 
17 мая, 2022
 
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"Сегодняшняя пропаганда такая эффективная, потому что отвлекает от проблем". Роднянский рассказал, когда Путин начал готовиться к войне

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Роднянский: Все 20 лет Путин и Россия вмешивались во все без исключения украинские выборы
Роднянский: Все 20 лет Путин и Россия вмешивались во все без исключения украинские выборы
Фото: kinotavrfestival / Instagram

Российско-украинский продюсер, основатель украинского канала "1+1" Александр Роднянский 14 мая в интервью, которое опубликовано на YouTube-канале "ВBC News Україна", заявил, что президент РФ Владимир Путин готовился к нападению на Украину с того момента, как занял этот пост 20 лет назад.

"К этой войне люди готовились 20 лет – Путин как пришел к власти, понял, что Украина является альтернативной цивилизационной моделью. И он взял курс на подавление, завоевание или дестабилизацию Украины. Все 20 лет он и Россия вмешивались во все без исключения украинские выборы. Всегда, без исключения. И в пропаганде постепенно создавался совсем другой образ украинца – образ врага. Некоторые были изображены подлыми, другие  жалкими, а все российское мировоззрение было основано на культе победы: есть наследники победы и есть предатели, – заявил Роднянский. – Сегодняшняя пропаганда такая эффективная не потому что нет альтернативных источников информации. Все есть, но большинство россиян выбирает пропаганду. Почему? Потому что это не просто пропаганда. Она отвлекает внимание людей от реальных проблем в своей жизни, где все полномочия делегированы кому-то выше".

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Контекст:

7 мая 2000 года Путин впервые был избран на должность президента России. С тех пор он остается неизменным главой РФ, за исключением периода с 2008-го по 2012 год, когда президентом России был Дмитрий Медведев, а Путин пребывал на посту председателя правительства РФ.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках в конституцию РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января. В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать должность главы государства более двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. 

10 марта 2020 года президент России заявил, что поддерживает внесение в конституцию РФ изменений, которые бы обнулили количество его президентских сроков.

5  апреля 2021 года Путин подписал поправки в федеральный закон "О выборах президента Российской Федерации", позволяющие ему избираться еще дважды – в 2024-м и 2030 годах. Согласно обновленному закону, президент России может занимать свой пост не более двух сроков, однако сроки, в течение которых он являлся главой государства до принятия поправок в конституцию, не учитываются.

Теги: Владимир Путин, война России против Украины, Владимир Бородянский
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