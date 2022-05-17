  Данилко: Вы же видели Шойгу в этом смешном наряде генерала? Ощущение, что берутся в аренду театральные костюмы

"Вы же видели Шойгу в этом смешном наряде генерала? Не хочу никого обидеть, но такое ощущение, что это берутся в аренду театральные костюмы. Ну вот не идет человеку", –сказал Данилко.
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Шойгу в 1991–1994 годах был председателем Государственного комитета РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В 1994 году комитет был преобразован в министерство, Шойгу остался им руководить и занимал должность министра до 2012 года. В 2012-м он полгода был губернатором Московской области, а с ноября 2012-го занимает должность министра обороны РФ.