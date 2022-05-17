  Данилко: Вы же видели Шойгу в этом смешном наряде генерала? Ощущение, что берутся в аренду театральные костюмы

"Вы же видели Шойгу в этом смешном наряде генерала? Не хочу никого обидеть, но такое ощущение, что это берутся в аренду театральные костюмы. Ну вот не идет человеку", –сказал Данилко.

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Видео: Odesa Film Studio / YouTube

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