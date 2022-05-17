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17 мая, 2022
 
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Данилко: Вы же видели Шойгу в этом смешном наряде генерала? Ощущение, что берутся в аренду театральные костюмы

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Данилко заявил, что генеральская форма не идет Шойгу
Данилко заявил, что генеральская форма не идет Шойгу
Скриншот: Odesa Film Studio / YouTube

Украинский актер Андрей Данилко считает, что президент РФ Владимир Путин подобрал в свою команду безвольных людей, которым, в частности, является министр обороны РФ Сергей Шойгу. Об этом Данилко заявил в интервью, которое 15 мая вышло на YouTube-канале Odesa Film Studio.

"Вы же видели Шойгу в этом смешном наряде генерала? Не хочу никого обидеть, но такое ощущение, что это берутся в аренду театральные костюмы. Ну вот не идет человеку", сказал Данилко.

ВИДЕО
Видео: Odesa Film Studio / YouTube

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Контекст:

Шойгу в 1991–1994 годах был председателем Государственного комитета РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В 1994 году комитет был преобразован в министерство, Шойгу остался им руководить и занимал должность министра до 2012 года. В 2012-м он полгода был губернатором Московской области, а с ноября 2012-го занимает должность министра обороны РФ.

Теги: Владимир Путин, Сергей Шойгу, Андрей Данилко, война России против Украины
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