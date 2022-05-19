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ВОЙНА В УКРАИНЕ

18 мая в Северодонецке погибли от российских обстрелов четыре человека, ранены еще трое – Гайдай

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Россияне продолжают разрушать Луганскую область, электричества в ней сейчас нет
Россияне продолжают разрушать Луганскую область, электричества в ней сейчас нет
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты продолжают обстреливать Луганcкую область, в том числе и из авиации, область обесточена. Наибольшие повреждения получил Северодонецк и населенные пункты Попаснянской общины, сообщил утром 19 мая глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, 18 мая Северодонецк обстреливали с самого утра.

"Кое-где из-за мощных обстрелов спасатели не в состоянии были выехать на места возгораний по два часа. Повреждены по меньшей мере восемь домов, некоторые из них горели – отдельные квартиры и целые подъезды. 18 мая в городе погибли четыре человека, ранены еще трое", – написал глава области.

В частности, тела двух женщин были найдены после обследования квартиры, куда утром попал вражеский снаряд.

Вблизи одного из домов погиб мужчина, на этой же улице под огонь россиян попали женщина и мужчина. Первая погибла на месте, мужчина с осколочными поражениями госпитализирован.

За сутки 18 мая российские оккупанты обстреляли 46 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Погибло по меньшей мере 15 мирных жителей (в том числе две семьи с несовершеннолетними детьми), семеро получили ранения, сообщила группировка Объединенных сил. 

Также 18 мая российские войска повредили последнюю мощную электроподстанцию в Луганской области. По словам Гайдая, ремонт невозможен до прекращения боевых действий. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.

29 апреля Зеленский заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Луганской и Донецкой областей.

Теги: Луганская область, авиация, Северодонецк, раненые, Попасная, Сергей Гайдай, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, погибшие, российские оккупанты
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