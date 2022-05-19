18 мая в Северодонецке погибли от российских обстрелов четыре человека, ранены еще трое – Гайдай

Россияне продолжают разрушать Луганскую область, электричества в ней сейчас нет Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

По его словам, 18 мая Северодонецк обстреливали с самого утра.

"Кое-где из-за мощных обстрелов спасатели не в состоянии были выехать на места возгораний по два часа. Повреждены по меньшей мере восемь домов, некоторые из них горели – отдельные квартиры и целые подъезды. 18 мая в городе погибли четыре человека, ранены еще трое", – написал глава области.

В частности, тела двух женщин были найдены после обследования квартиры, куда утром попал вражеский снаряд.

Вблизи одного из домов погиб мужчина, на этой же улице под огонь россиян попали женщина и мужчина. Первая погибла на месте, мужчина с осколочными поражениями госпитализирован.

За сутки 18 мая российские оккупанты обстреляли 46 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Погибло по меньшей мере 15 мирных жителей (в том числе две семьи с несовершеннолетними детьми), семеро получили ранения, сообщила группировка Объединенных сил.

Также 18 мая российские войска повредили последнюю мощную электроподстанцию в Луганской области. По словам Гайдая, ремонт невозможен до прекращения боевых действий.

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