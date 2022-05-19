Российские войска снова нанесли авиаудар по Бахмуту, Кириленко призывает жителей области эвакуироваться

Спасатели вытащили из-под завалов попавшего под удар дома шесть человек Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

"Снаряды попали в пятиэтажку, частный дом и административное здание. В частном доме спасатели вытащили из-под завалов шесть человек, их состояние удовлетворительное. В пятиэтажке уничтожен целый подъезд, но, по предварительной информации, пострадавших нет", – написал он.

По словам Кириленко, того количества жертв, "на которое надеется враг", удается избегать благодаря своевременной эвакуации – в Бахмуте из 73 тыс. жителей остается немногим больше 20 тыс.

"Еще раз прошу всех, кто имеет возможность, покинуть Донецкую область. Сейчас в Донецкой области нет абсолютно безопасных мест. Эвакуация спасает жизнь!" – подчеркнул он.

Предыдущий авиаудар россиян по Бахмуту произошел 17 мая. Ракета попала в пятиэтажный жилой дом, обвалился один подъезд, начался пожар. По последним данным, в результате атаки погибли пять мирных жителей, включая двухлетнего ребенка. Еще четыре человека, в том числе трое детей в возрасте 9, 12 и 17 лет, получили ранения.

За сутки 18 мая российские оккупанты обстреляли 46 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Погибло по меньшей мере 15 мирных жителей (в том числе две семьи с несовершеннолетними детьми), семеро получили ранения, сообщила группировка Объединенных сил.

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