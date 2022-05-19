Российские войска снова нанесли авиаудар по Бахмуту, Кириленко призывает жителей области эвакуироваться

"Снаряды попали в пятиэтажку, частный дом и административное здание. В частном доме спасатели вытащили из-под завалов шесть человек, их состояние удовлетворительное. В пятиэтажке уничтожен целый подъезд, но, по предварительной информации, пострадавших нет", – написал он.
По словам Кириленко, того количества жертв, "на которое надеется враг", удается избегать благодаря своевременной эвакуации – в Бахмуте из 73 тыс. жителей остается немногим больше 20 тыс.
"Еще раз прошу всех, кто имеет возможность, покинуть Донецкую область. Сейчас в Донецкой области нет абсолютно безопасных мест. Эвакуация спасает жизнь!" – подчеркнул он.
Предыдущий авиаудар россиян по Бахмуту произошел 17 мая. Ракета попала в пятиэтажный жилой дом, обвалился один подъезд, начался пожар. По последним данным, в результате атаки погибли пять мирных жителей, включая двухлетнего ребенка. Еще четыре человека, в том числе трое детей в возрасте 9, 12 и 17 лет, получили ранения.
За сутки 18 мая российские оккупанты обстреляли 46 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Погибло по меньшей мере 15 мирных жителей (в том числе две семьи с несовершеннолетними детьми), семеро получили ранения, сообщила группировка Объединенных сил.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.
29 апреля Зеленский заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Донбасса.