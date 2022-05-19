В Украине в результате вторжения РФ погиб 231 ребенок – Офис генпрокурора

В ведомстве отмечают, что эти числа не окончательны – еще нет точных данных из мест ведения активных боевых действий, с временно оккупированных и освобожденных территорий.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 144, Киевской – 116, Харьковской – 100, Черниговской – 68, Херсонской – 48, Луганской – 47, Николаевской – 44, Запорожской – 28, Сумской – 17, в Киеве – 16, Житомирской области – 15", – говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора назвали несколько случаев, в которых пострадали дети, произошедших только за последние дни.

Так, 16 мая на автодороге в Николаевской области восемь человек, среди которых пятилетняя девочка, взорвались на мине. Все они получили ранения разной степени тяжести.

17 мая оккупанты обстреляли город Бахмут Донецкой области. В результате ракетного удара по жилому дому тяжело травмированы дети 9, 12 и 17 лет, погибли четверо взрослых. 18 мая под завалами разрушенного дома спасатели обнаружили тело двухлетнего ребенка.

В ведомстве отметили, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1828 учебных заведений. При этом 171 из них полностью разрушено.

Война России против Украины. Главное (обновляется)