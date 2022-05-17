Нийнисте в телефонном разговоре сказал Путину, что РФ бомбит детей в Украине. Президент России ничего не ответил

Путин на обвинение в бомбежках детей в Украине ответил простым молчанием, отметил Нийнисте Фото: EPA

Нийнисте звонил Путину накануне, 14 мая, сообщив российскому президенту, что в ближайшие дни Финляндия решит подать заявку на членство в НАТО и этому способствовали военные действия РФ против Украины.

Президент Финляндии рассказал, что у Путина было объяснение военным действиям России на Донбассе.

По словам Нийнисте, во время беседы он сказал президенту РФ, что "вы сейчас бомбите детей, женщин, людей в Киеве, Харькове, Мариуполе, которые не имеют никакого отношения к Донбассу".

Путин на обвинение ответил простым молчанием, отметил президент Финляндии.

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