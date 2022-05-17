Нийнисте в телефонном разговоре сказал Путину, что РФ бомбит детей в Украине. Президент России ничего не ответил

Нийнисте звонил Путину накануне, 14 мая, сообщив российскому президенту, что в ближайшие дни Финляндия решит подать заявку на членство в НАТО и этому способствовали военные действия РФ против Украины.
Президент Финляндии рассказал, что у Путина было объяснение военным действиям России на Донбассе.
По словам Нийнисте, во время беседы он сказал президенту РФ, что "вы сейчас бомбите детей, женщин, людей в Киеве, Харькове, Мариуполе, которые не имеют никакого отношения к Донбассу".
Путин на обвинение ответил простым молчанием, отметил президент Финляндии.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала полномасштабной войны российские оккупационные войска выпустили по Украине более 1950 ракет, сообщил 29 апреля высокопоставленный чиновник Пентагона.
6 мая канцлер ФРГ Олаф Шольц отмечал, что ненависть Путина к свободной Украине больше, чем его интерес к развитию собственной страны.