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Нийнисте в телефонном разговоре сказал Путину, что РФ бомбит детей в Украине. Президент России ничего не ответил

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Путин на обвинение в бомбежках детей в Украине ответил простым молчанием, отметил Нийнисте
Путин на обвинение в бомбежках детей в Украине ответил простым молчанием, отметил Нийнисте
Фото: EPA

Президент Финляндии Саули Нийнисте рассказал в интервью SVT, записанном 15 мая, о деталях телефонного разговора с главой Кремля Владимиром Путиным.

Нийнисте звонил Путину накануне, 14 мая, сообщив российскому президенту, что в ближайшие дни Финляндия решит подать заявку на членство в НАТО и этому способствовали военные действия РФ против Украины.

Президент Финляндии рассказал, что у Путина было объяснение военным действиям России на Донбассе.

По словам Нийнисте, во время беседы он сказал президенту РФ, что "вы сейчас бомбите детей, женщин, людей в Киеве, Харькове, Мариуполе, которые не имеют никакого отношения к Донбассу".

Путин на обвинение ответил простым молчанием, отметил президент Финляндии.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабной войны российские оккупационные войска выпустили по Украине более 1950 ракет, сообщил 29 апреля высокопоставленный чиновник Пентагона.

6 мая канцлер ФРГ Олаф Шольц отмечал, что ненависть Путина к свободной Украине больше, чем его интерес к развитию собственной страны.

Теги: Россия, Киев, Владимир Путин, Украина, Харьков, Мариуполь, Финляндия, дети, Саули Нийнисте, война России против Украины, ракеты, обвинение, президент, женщины, интервью
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