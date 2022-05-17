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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Львов обстреляли ракетами с подводных лодок, потому что у РФ заканчиваются высокоточные боеприпасы – ВМС США

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По информации ВМС США, в Черном море находятся около шести подводных лодок России
По информации ВМС США, в Черном море находятся около шести подводных лодок России
Фото: EPA

Россия использовала для бомбардировки Львова ракеты высокой дальности с подводной лодки в Черном море, считают эксперты военно-морских сил США. Это может значить, что у РФ заканчиваются подобные боеприпасы, пишет 16 мая издание Defens one, специализирующееся на вопросах обороны.

Информацию о ракетной атаке на Львов 15 мая подтвердил глава областной военной администрации Максим Козицкий. По его словам, был разрушен объект армейской инфраструктуры, обошлось без жертв.

Бывший подводник ВМС США и директор Центра оборонных концепций и технологий в Гудзоновском институте Брайан Кларк рассказал изданию, что возможное использование субмарин – сигнал о том, что запас ракет большой дальности для наземных систем у армии России истощается.

"До сих пор они как бы держали их в резерве, теперь очевидно: других не осталось", – сказал Кларк.

По его информации, у РФ в районе Крыма находится около шести подводных лодок. Выпущенные с субмарины ракеты быстрее достигают цели и дают меньше времени на оборону.

Представители Пентагона также указывают на то, что у агрессора на исходе высокоточные боеприпасы, пишет Defens one.

"Мы знаем, что в Мариуполе, например, их армия перешла от высокоточного оружия к значительному количеству того, что мы бы назвали тупыми бомбами, снарядами неточного наведения", – заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По его словам, из-за санкций оборонно-промышленные предприятия России остались без необходимых материалов и комплектующих и "с трудом справляются с этим".

Контекст:

После нападения на Украину, которое произошло 24 февраля, российские военные постоянно наносят ракетные удары по территории Украины, в частности, разрушая гражданскую инфраструктуру.

Львовская область неоднократно подвергалась обстрелам оккупантов. Так, 18 апреля российские оккупанты нанесли четыре удара по Львову, в результате которых погибло семь человек.

3 мая в результате ракетного удара во Львове были повреждены три электроподстанции. Вследствие обстрелов два человека получили ранения, около 250 тыс. человек остались без электроснабжения, были перебои в движении поездов.

В ночь на 17 мая мэр Львова Андрей Садовой также сообщил о взрывах и призвал жителей в укрытия. Руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий написал в Telegram, что, по предварительной информации, в городе сработала система противовоздушной обороны.

Теги: Львов, Пентагон, Черное море, подводная лодка, ВМС США, война России против Украины, ракетный комплекс
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