Львов обстреляли ракетами с подводных лодок, потому что у РФ заканчиваются высокоточные боеприпасы – ВМС США

По информации ВМС США, в Черном море находятся около шести подводных лодок России Фото: EPA

Информацию о ракетной атаке на Львов 15 мая подтвердил глава областной военной администрации Максим Козицкий. По его словам, был разрушен объект армейской инфраструктуры, обошлось без жертв.

Бывший подводник ВМС США и директор Центра оборонных концепций и технологий в Гудзоновском институте Брайан Кларк рассказал изданию, что возможное использование субмарин – сигнал о том, что запас ракет большой дальности для наземных систем у армии России истощается.

"До сих пор они как бы держали их в резерве, теперь очевидно: других не осталось", – сказал Кларк.

По его информации, у РФ в районе Крыма находится около шести подводных лодок. Выпущенные с субмарины ракеты быстрее достигают цели и дают меньше времени на оборону.

Представители Пентагона также указывают на то, что у агрессора на исходе высокоточные боеприпасы, пишет Defens one.

"Мы знаем, что в Мариуполе, например, их армия перешла от высокоточного оружия к значительному количеству того, что мы бы назвали тупыми бомбами, снарядами неточного наведения", – заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По его словам, из-за санкций оборонно-промышленные предприятия России остались без необходимых материалов и комплектующих и "с трудом справляются с этим".